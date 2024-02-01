Арина Соболенко объяснила, почему не сомневается в своих нынешних тренерах
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему считает свою команду лучшей.
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему считает свою команду лучшей.
Напомним, основу штаба Соболенко составляют тренер Антон Дубров и тренер по фитнесу Джейсон Стейси. Интересно, что Дубров работал с Соболенко (в качестве спарринг-партнёра) ещё при Дмитрие Турсунове.
«Потому что после побед, титулов они сразу же думают, где бы мы могли стать сильнее, чтобы развить мой теннис. Я считаю, что очень важно никогда не останавливаться в работе над собой. Сейчас самое время праздновать титул, но, опять же, важно соблюсти баланс. Немного порадоваться и оставить это в прошлом, чтобы подготовиться к будущим турнирам. Но это несложно, если вокруг правильные люди», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.