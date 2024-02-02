Шарапова купила шикарный дом за $ 11 млн. Количество мировых знаменитостей рядом несметное

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова недавно купила особняк в Монтесито (округ Санта-Барбара, штат Калифорния) примерно за $ 11,5 млн. По данным журнала Robb Report, Мария заплатила всю сумму наличными.

Роскошный дом ранее принадлежал Энн Лури, вдове бывшего совладельца бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и команды НБА «Чикаго Буллз» Роберта Лури. Она купила его в середине 2000-х, заплатив около $ 8,3 млн. Просила за него $ 13 млн, но в итоге согласилась продать за меньшую сумму.

Что примечательного в новом особняке Шараповой? Дом с пятью спальнями был построен в 1949 году по проекту архитектора Локвуда де Фореста-младшего. Объект расположен высоко в предгорьях над центром Монтесито. Дом находится по соседству с имениями певицы Кэти Перри и актёра Орландо Блуму.

Источник: Соцсети

В особняке есть шесть спален, шесть ванных комнат, коридор, кухня, столовая, гостиная, кинозал, камин, прачечная, гараж на три машины и прочие вспомогательные помещения.

Снаружи, на участке площадью 3,32 акра (1,33 гектара) есть терраса, зелёный массив, бассейн со спа-зоной, гостевой дом, сауна, площадка для барбекю. Всё это сопряжено с впечатляющим видом на океан и многими другими удобствами.

Источник: Соцсети

Новое жильё Шараповой можно описать как изысканный и элегантный вариант деревенского домика в лесу. Он наполнен естественным светом благодаря высоким стеклянным стенам, которые стирают грань между внутренним и внешним пространством.

Солнечный свет также проникает через освещённый верхний вестибюль, который соединяется с гостиной, оборудованной огромным кирпичным камином.

Источник: Соцсети

Монтесито — не простой населённый пункт. В этом городке базируются очень состоятельные люди. Кэти Перри и Орландо Блум являются непосредственными соседями Шараповой, но рядом с ней также живут телеведущие Опра Уинфри и Элен Дедженерес, принц Гарри и Меган Маркл, звёзды эстрады Ариана Гранде и Адам Левин, голливудские актёры Гвинет Пелтроу, Зои Салдана, Оуэн Уилсон, Джефф Бриджес и другие.

Есть и знаменитость, связанная с теннисом. Это восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джимми Коннорс.

Источник: Соцсети

Марии будет нетрудно найти себе статусную компанию, хотя она наверняка переезжает в тихий Монтесито в первую очередь для уединения с семьёй.

С конца 2020 года Шарапова помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. В июле 2022-го она родила от него сына Теодора.

Источник: Соцсети

Нынешнее состояние 36-летней Шараповой оценивается примерно в $ 200 млн. Оно постоянно увеличивается за счёт спонсорских сделок с Nike, Porsche, Evian и другими брендами. Кроме того, Мария инвестирует средства в различные стартапы и занимается собственным бизнесом.

Шарапова вполне может себе позволить приобрести дорогую недвижимость. На протяжении многих лет её основным местом жительства был современный дом в Манхэттен-Бич, но в 2015 года теннисистка его продала и приобрела особняк в Лонгбоут-Ки, недалеко от Сарасоты (штат Флорида). Шарапова также владеет ранчо в посёлке Саммерленд в том же округе Санта-Барбара и трёхэтажным домом неподалёку в столице Калифорнии — Лос-Анджелесе.