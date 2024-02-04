Лучший теннисист Казахстана выиграл турнир во Франции
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик праздновал победу в финале турнира серии АТР 250 во французском Монпелье, передают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик праздновал победу в финале турнира серии АТР 250 во французском Монпелье, передают Vesti.kz.
В финале Бублик встретился с хорватом Борной Чоричем. Казахстанец одержал победу над Чоричем в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу матча Бублик выполнил 19 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил шесть двойных ошибок.
Для Александра это первый титул в 2024 году. За победу в Монпелье Бублик заработал 88 125 евро призовых, а также получил 250 рейтинговых очков. Примечательно, что в 2022 году казахстанец уже побеждал на турнире в Монпелье.
Отметим, что для Бублика — это четвертый титул ATP в карьере. Благодаря этой победе казахстанский теннисист впервые в карьере поднимется на 23-е место в рейтинге ATP. Ранее его лучшим результатом была 25-я строчка.