Лучший теннисист Казахстана выиграл турнир во Франции

В финале Бублик встретился с хорватом Борной Чоричем. Казахстанец одержал победу над Чоричем в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу матча Бублик выполнил 19 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил шесть двойных ошибок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240400&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Александра это первый титул в 2024 году. За победу в Монпелье Бублик заработал 88 125 евро призовых, а также получил 250 рейтинговых очков. Примечательно, что в 2022 году казахстанец уже побеждал на турнире в Монпелье.