Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
Футбол. Зарубежный
4.02
Реал
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
4.02
Лион
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Интер
Ювентус
10
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
15Великий Кайзер
10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Шарапова в паре с Макинроем уступила Граф и Агасси на турнире по пиклболу

Мария Шарапова и Джон Макинрой сыграли против Штеффи Граф и Андре Агасси на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2, который 4 февраля прошел в Голливуде, штат Флорида.

Наверх
Шарапова в паре с Макинроем уступила Граф и Агасси на турнире по пиклболу | Источник: Sports.Ru

Чемпионами стали Граф и Агасси — они выиграли все матчи и получили $1 млн призовых. Всего было сыграно три встречи: победа в первых двух приносила по одному очку, в финале — два.

Сначала Агасси и Джек Сок оказались сильнее Макинроя и Джеймса Блэйка — 11:7, 9:11,11:8. Затем Граф и Сок победили Шарапову и Блэйка — 9:11, 11:8, 17:15. В финале Граф и Агасси обыграли Шарапову и Макинроя со счетом 11:7, 13:11.

Pickleball Slam прошел во второй раз. В апреле 2023-го победителями турнира стали Агасси и Энди Роддик. Тогда они обыграли Макинроя и Майкла Чанга.

Пиклбол — это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

 Стало известно, сколько получит Мбаппе за подписание контракта с «Реалом». Истинная причина переезда?
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь