Шарапова в паре с Макинроем уступила Граф и Агасси на турнире по пиклболу | Источник: Sports.Ru

Чемпионами стали Граф и Агасси — они выиграли все матчи и получили $1 млн призовых. Всего было сыграно три встречи: победа в первых двух приносила по одному очку, в финале — два.

Сначала Агасси и Джек Сок оказались сильнее Макинроя и Джеймса Блэйка — 11:7, 9:11,11:8. Затем Граф и Сок победили Шарапову и Блэйка — 9:11, 11:8, 17:15. В финале Граф и Агасси обыграли Шарапову и Макинроя со счетом 11:7, 13:11.

Pickleball Slam прошел во второй раз. В апреле 2023-го победителями турнира стали Агасси и Энди Роддик. Тогда они обыграли Макинроя и Майкла Чанга.

Пиклбол — это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги.