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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не примет участие в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на агента спортсмена.

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«Он ещё не готов соревноваться», — сообщил агент Даниила Медведева Оливье ван Линдонк.

Теннисный турнир на хардовом покрытии в Роттердаме начнётся 12 февраля 2024 года и продлится до 18 числа того же месяца. Российский теннисист является действующим победителем турнира. В финале прошлого розыгрыша соревнований, состоявшегося 19 февраля 2023 года на центральном корте арены «Ахой Роттердам», Даниил Медведев в трёх сетах обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

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