Ришар Гаске: «Месси — в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а Джокович — № 1 в мире. Не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте»

— Мне все равно. С самого рождения люди говорят мне разное… Я к этому привык! Энди по-прежнему 49-й в мире. Да, у него сейчас нелучшие времена, тяжело и ему, и мне.
— Как смириться с тем, что вы уже не так хорошо играете?
— Рано или поздно это случается. Если не считать Джоковича, который выигрывает «Большие шлемы» почти в 37 лет… Бывало ли что-то подобное в спорте за исключением, может быть, Джордана? Месси играет в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а он — № 1 в мире… Я не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте.
В 37−38 лет ты, как правило, уже не на таком хорошем уровне, на котором был в 25. И ты это знаешь. Я никогда не думал, что буду играть в год, когда мне исполнится 38 (французу будет 38 в июне — Sports.ru). Немыслимо.