Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Колорадо
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Айлендерс
23
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ришар Гаске: «Месси — в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а Джокович — № 1 в мире. Не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте»

— Маррей эмоционально ответил журналисту, который задавался вопросом, не пора ли ему закончить. Как бы вы отреагировали, если бы кто-то написал такое о вас?

Наверх
Ришар Гаске: «Месси — в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а Джокович — № 1 в мире. Не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте» | Источник: Sports.Ru

— Мне все равно. С самого рождения люди говорят мне разное… Я к этому привык! Энди по-прежнему 49-й в мире. Да, у него сейчас нелучшие времена, тяжело и ему, и мне.

— Как смириться с тем, что вы уже не так хорошо играете?

— Рано или поздно это случается. Если не считать Джоковича, который выигрывает «Большие шлемы» почти в 37 лет… Бывало ли что-то подобное в спорте за исключением, может быть, Джордана? Месси играет в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а он — № 1 в мире… Я не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте.

В 37−38 лет ты, как правило, уже не на таком хорошем уровне, на котором был в 25. И ты это знаешь. Я никогда не думал, что буду играть в год, когда мне исполнится 38 (французу будет 38 в июне — Sports.ru). Немыслимо.

 Стало известно, сколько получит Мбаппе за подписание контракта с «Реалом». Истинная причина переезда?
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь