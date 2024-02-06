Ришар Гаске: «Месси — в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а Джокович — № 1 в мире. Не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте» | Источник: Sports.Ru

— Мне все равно. С самого рождения люди говорят мне разное… Я к этому привык! Энди по-прежнему 49-й в мире. Да, у него сейчас нелучшие времена, тяжело и ему, и мне.

— Как смириться с тем, что вы уже не так хорошо играете?

— Рано или поздно это случается. Если не считать Джоковича, который выигрывает «Большие шлемы» почти в 37 лет… Бывало ли что-то подобное в спорте за исключением, может быть, Джордана? Месси играет в Майами, остальные — в Саудовской Аравии, а он — № 1 в мире… Я не понимаю, как можно быть таким сильным в этом возрасте.