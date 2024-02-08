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8 февраля, источник: Sports.Ru

Елена Веснина: «Мне непонятно, как про Джоковича говорят, что он играет на публику. У него потрясающее чувство юмора, он живой человек»

— Я очень давно знаю Онс Жабер, и мы в прекрасных отношениях. За все годы она не изменилась вообще. Очень светлая и очень любит детей. Еще из тех, кто сейчас играет, это Донна Векич, Аня Калинская, Арина Соболенко.

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Елена Веснина: «Мне непонятно, как про Джоковича говорят, что он играет на публику. У него потрясающее чувство юмора, он живой человек» | Источник: Sports.Ru

Арину я впервые увидела на Кубке Федерации в 2016 году. Мы с Дашей Касаткиной играли пару против Говорцовой и Соболенко. Я сразу обратила внимание на скорость полета мяча, который летит от Арины. Ее потенциал увидела еще тогда, хотя, конечно, это была совсем не та Арина, какой мы знаем ее сейчас.

— А из тех, с кем вместе играли?

— Ну, это, конечно, все наши девушки. С Каролин Возняцки на теме детей сблизились. Но мы и раньше были в дружеских отношениях, у нас отцы близко общались.

С Симоной Халеп раньше часто переписывались, но сейчас она несколько ушла в свои проблемы. А раньше и на ужины ходили вместе.

С Машей Шараповой на связи, с днями рождениями детей поздравляем друг друга и подарками обмениваемся. С Марион Бартоли тоже про деток разговариваем. Еще хорошо дружим с Татьяной Головин.

— А из парней с кем помимо наших ребят держите связь?

— С Новаком. Мы знаем друг друга с юниоров, когда он еще требовал девичьего внимания. А мы с Аней Чакветадзе ему: «Ну вот когда выиграешь “Шлем”, тогда и посмотрим!», а он через год выигрывает! Сейчас мне непонятно, как про Новака говорят, что он играет на публику. Нет! У него потрясающее чувство юмора, он живой человек, любит иногда раззадорить зрителей. Ну и, конечно, он лучший. Я знала, что он однажды обойдет и Надаля, и Федерера.

— Роджер же ваш любимый теннисист?

— Да! Меня поразило, что он даже знает, как мою старшую дочь зовут! Мы с ним в Дубае в 2020 году на пляже пересеклись. Я была на сборах, со мной были и дочь, и муж. И вот Роджер подошел, поздоровался, поздравил с возвращением. Для меня это было что-то! — рассказала Веснина в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

Почему теннисисты после матчей расписываются на камере?

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