Корнеева о том, что она не ищет друзей в туре: «Называю теннис “змеиным спортом”. Мне кажется, так и есть» | Источник: Sports.Ru

«Думаю, в спорте действительно сложно дружить — очень сложно. И я не могу сказать, что мне это нужно. Потому что я называю теннис “змеиным спортом”. И мой брат так его называет. Мне кажется, так и есть. Поэтому я не думаю об этом и просто сосредотачиваюсь на себе».

Также она отреагировала на то, что ей якобы дали прозвище «Мини-Шарапова».

«Я не видела, чтобы меня так называли. Думаю, полно людей сравнивают с Шараповой всех подряд молодых игроков. Так что для меня это не что-то особенное. Я Алина Корнеева, и я концентрируюсь на себе, а не на Шараповой».

Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч на «Шлеме». У нее появился агент, контракт с Nike и тренер в академии Надаля.