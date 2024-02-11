Рыбакина разнесла соперницу из России и выиграла второй титул в году
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила россиянку Дарью Касаткину в финале турнира WTA 500 — Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила россиянку Дарью Касаткину в финале турнира WTA 500 — Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Встреча продлилась два сета, которые завершились в пользу Рыбакиной (6:1, 6:4).
Благодаря этому успеху она заработала 142 000 долларов. Также она получила 500 рейтинговых очков и в обновленном рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку. Напомним, в начале года Рыбакина выиграла турнир в Брисбене (Австралия).
Отметим, что на этом соревновании она обыграла американку Даниэль Коллинз (71-е место) — 4:6, 6:3, 6:3, испанку Кристину Бучу (74-е место) — 6:1, 6:4 и россиянку Людмилу Самсонову (15-е место) — 6:0, 4:6, 6:2.