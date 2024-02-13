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17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бублик хотел сняться с турнира из-за необходимости рано вставать

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что хотел сняться с матча первого круга турнира в Роттердаме против хорвата Борны Чорича из-за раннего времени начала встречи.

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Источник: Соцсети

Игра, которая началась в 11:10 по местному времени, завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 6:4.

«Самым приятным сегодня стало то, что я выиграл в 11 утра. Думаю, такого вообще не было последние три года. У меня не было никаких ожиданий, когда увидел расписание. Подумал, что откажусь играть. Я не вставал в 7:30 с сентября. Вы не увидите меня бодрствующим до 10 утра. Я написал тренеру: “Может, просто сняться? Я буду спать в 7:30, зачем это все надо”. Поэтому я просто рад, что прошел дальше. Доволен своей игрой. Я попадал в корт, даже если это было для меня очень сложно в такую рань. Все-таки 11 часов. Кто вообще работает в 11? Я не знаю. Так что да, я просто рад пройти в следующий раунд», — сказал Бублик в интервью, опубликованном на странице Tennis TV в соцсети X.

В следующем раунде казахстанец сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

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