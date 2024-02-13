Бублик хотел сняться с турнира из-за необходимости рано вставать

«Самым приятным сегодня стало то, что я выиграл в 11 утра. Думаю, такого вообще не было последние три года. У меня не было никаких ожиданий, когда увидел расписание. Подумал, что откажусь играть. Я не вставал в 7:30 с сентября. Вы не увидите меня бодрствующим до 10 утра. Я написал тренеру: “Может, просто сняться? Я буду спать в 7:30, зачем это все надо”. Поэтому я просто рад, что прошел дальше. Доволен своей игрой. Я попадал в корт, даже если это было для меня очень сложно в такую рань. Все-таки 11 часов. Кто вообще работает в 11? Я не знаю. Так что да, я просто рад пройти в следующий раунд», — сказал Бублик в интервью, опубликованном на странице Tennis TV в соцсети X.