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18:23 (мск), источник: ТАСС

Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

В матче второго раунда россиянка обыграла соотечественницу Эрику Андрееву.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Эрику Андрееву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:1 в пользу Александровой, получившей 14-й номер посева. Андреева попала в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге россиянка сыграет с действующей победительницей турнира полькой Игой Свёнтек.

Александровой 29 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Андреевой 19 лет, она располагается на 106-й позиции мирового рейтинга, на счету россиянки нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше первого круга.

Турнир в Дохе относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард», призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Вера Звонарева (2011).

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