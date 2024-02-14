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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Всегда тяжело играть первый матч». Рыбакина — о победе над китаянкой Линь

Сегодня, 13 февраля, завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

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«Всегда тяжело играть первый матч». Рыбакина — о победе над китаянкой Линь | Источник: Чемпионат.com

На теннисном корте встретились китаянка Чжу Линь и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, до 2018 года выступавшая за Россию. Победу в поединке со счётом 6:1, 6:2 одержала Рыбакина.

«Я действительно счастлива. Всегда тяжело играть первый матч. У меня не было много времени, чтобы привыкнуть к условиям. На протяжении матча я чувствовала себя всё лучше и лучше. Очень довольна этой победой и с нетерпением жду следующей игры», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Напомним, что матч продолжался 59 минут, а в третьем круге Рыбакина встретится с Эммой Наварро из США. Первый круг казахстанская теннисистка пропустила, поэтому матч с Линь был для неё первым на турнире.

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