«Всегда тяжело играть первый матч». Рыбакина — о победе над китаянкой Линь
Сегодня, 13 февраля, завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).
Сегодня, 13 февраля, завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).
На теннисном корте встретились китаянка Чжу Линь и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, до 2018 года выступавшая за Россию. Победу в поединке со счётом 6:1, 6:2 одержала Рыбакина.
«Я действительно счастлива. Всегда тяжело играть первый матч. У меня не было много времени, чтобы привыкнуть к условиям. На протяжении матча я чувствовала себя всё лучше и лучше. Очень довольна этой победой и с нетерпением жду следующей игры», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.
Напомним, что матч продолжался 59 минут, а в третьем круге Рыбакина встретится с Эммой Наварро из США. Первый круг казахстанская теннисистка пропустила, поэтому матч с Линь был для неё первым на турнире.