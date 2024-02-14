«Всегда тяжело играть первый матч». Рыбакина — о победе над китаянкой Линь

На теннисном корте встретились китаянка Чжу Линь и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, до 2018 года выступавшая за Россию. Победу в поединке со счётом 6:1, 6:2 одержала Рыбакина.

«Я действительно счастлива. Всегда тяжело играть первый матч. У меня не было много времени, чтобы привыкнуть к условиям. На протяжении матча я чувствовала себя всё лучше и лучше. Очень довольна этой победой и с нетерпением жду следующей игры», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.