Громкой сенсацией завершился матч первой ракетки Казахстана
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 23) провел матч второго круга турнира ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 23) провел матч второго круга турнира ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.
Соперником казахстанца был канадец Милош Раочнич, занимающий 309 место в рейтинге ATP. Встреча закончилась поражением Бублика в двух сетах — 4:6, 4:6. Игра длилась один час и 12 минут.
Напомним, что в первом круге турнира в Роттердаме лучший теннисист Казахстана одолел хорвата Борну Чорича.
Добавим, что в начале февраля Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Монпелье (Франция).