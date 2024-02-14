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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Громкой сенсацией завершился матч первой ракетки Казахстана

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 23) провел матч второго круга турнира ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Соперником казахстанца был канадец Милош Раочнич, занимающий 309 место в рейтинге ATP. Встреча закончилась поражением Бублика в двух сетах — 4:6, 4:6. Игра длилась один час и 12 минут.

Напомним, что в первом круге турнира в Роттердаме лучший теннисист Казахстана одолел хорвата Борну Чорича.

Добавим, что в начале февраля Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Монпелье (Франция).

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