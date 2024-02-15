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00:44 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина не без труда вышла в следующий круг турнира в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) выступила в третьем круге турнира WTA 1000 — Qatar Open 2024 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В матче с американкой Эммой Наварро (№ 23) первая ракетка Казахстана одержала победу со счетом 6:1, 6:7, 6:4. Встреча продлилась два часа и девять минут.

Отметим, что в следующем круге Рыбакина сыграет с теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес (№ 38), которая одолела китаянку Чжень Циньвень (№ 7).

Напомним, Рыбакина приехала в Доху после победы на турнире WTA 500 — Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ). Для нее это второй титул в году. Ранее казахстанка выиграла турнир в Брисбене (Австралия).

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