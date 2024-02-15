Елена Рыбакина не без труда вышла в следующий круг турнира в Дохе

Источник: Соцсети

В матче с американкой Эммой Наварро (№ 23) первая ракетка Казахстана одержала победу со счетом 6:1, 6:7, 6:4. Встреча продлилась два часа и девять минут.

Отметим, что в следующем круге Рыбакина сыграет с теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес (№ 38), которая одолела китаянку Чжень Циньвень (№ 7).