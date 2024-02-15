Рыбакина сотворила суперкамбэк в матче за 70 миллионов в Дохе

На стадии ¼ финала она обыграла канадку Лейлу Фернандес (№ 38) со счетом 6:4, 6:2. Причем в первом сете казахстанка уступала 1:4, но сотворила суперкамбэк и вытащила партию, впоследствии расправившись с соперницей на классе.
Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут. В ходе игры Елена сделала 6 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Лейла выполнила 1 подачу навылет при 4 двойных ошибках.
В ½ финала Рыбакина встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№ 32), которая в четвертьфинале победила американку Даниэль Коллинз (№ 63) — 7:5, 6:4.
Добавим, что за выход в полуфинал Рыбакина получит призовые в размере 158 944 долларов (71 миллион тенге) и 390 рейтинговых очков. Финалистка же турнира в Дохе заработает 308 320 долларов (650 очков), а победительница заберет 523 485 долларов и 1000 рейтинговых очков.