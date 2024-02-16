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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вышла в третий финал в этом году

Сегодня, 16 февраля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 4) вышла в финал престижного турнира категории WTA 1000 — Qatar TotalEnergies Open в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В полуфинале она выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой (№ 32) — 6:2, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту. В ходе игры Рыбакина сделала 3 эйса и совершила 2 двойные ошибки, Павлюченкова выполнила 2 подачи навылет при 2 двойных ошибках.

В финале соревнования казахстанка сыграет с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек, которая без борьбы прошла в решающую стадию турнира.

Финалистка турнира в Дохе заработает призовые в размере 308 320 долларов (650 очков), а победительница получит 523 485 долларов и 1000 рейтинговых очков.

Для Рыбакиной это третий финал в 2024 году. Ранее Елена выиграла турниры категории WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).

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