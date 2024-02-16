Елена Рыбакина вышла в третий финал в этом году

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В полуфинале она выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой (№ 32) — 6:2, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту. В ходе игры Рыбакина сделала 3 эйса и совершила 2 двойные ошибки, Павлюченкова выполнила 2 подачи навылет при 2 двойных ошибках.

В финале соревнования казахстанка сыграет с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек, которая без борьбы прошла в решающую стадию турнира.

Финалистка турнира в Дохе заработает призовые в размере 308 320 долларов (650 очков), а победительница получит 523 485 долларов и 1000 рейтинговых очков.