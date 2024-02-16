Рыбакина прокомментировала итоги матча с Павлюченковой

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Приятно видеть её снова. Это был такой тяжёлый матч. Она играла очень хорошо. Я рада, что мне удалось завершить матч и сыграть, возможно, немного лучше в важные моменты», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.