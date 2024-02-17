Павлюченкова возвращается в элиту. На супертурнире в Дохе ее остановила только Рыбакина | Источник: Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, пусть и уступила в полуфинале WTA 1000 в Дохе Елене Рыбакиной из Казахстана, провела великолепный турнир. Она впервые за 14 лет прошла так далеко на «тысячнике» на харде, благодаря чему вернется в топ-30 мирового рейтинга и ворвется в топ-10 чемпионской гонки 2024 года. С такой игрой 32-летняя Павлюченкова, безусловно, способна претендовать на дебют в десятке лучших теннисисток мира.

Второй полуфинал подряд

Напомним, что Павлюченкова почти целиком пропустила сезон 2022 года из-за серьезной травмы. В тот момент вообще было неочевидным, что Анастасия сумеет вернуться на серьезный уровень. И что особенно обидно — проблемы со здоровьем у нее возникли после мощного сезона, когда она дошла до финала «Ролан Гаррос» и вплотную приблизилась к топ-10. Впрочем, россиянка не расклеилась, восстановилась и произвела фурор на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции, дойдя там до четвертьфинала. И хотя затем фантастических результатов не показывала, сумела закончить прошлый сезон в топ-60. А с января 2024-го и вовсе начала настоящий прорыв.

Да, на Australian Open Павлюченкова уступила во втором круге Пауле Бадосе, зато на других турнирах смотрелась очень прилично. В Аделаиде перед Открытым чемпионатом Австралии она добралась до четвертьфинала, уступив там в решающей партии 4:6 американке Джессике Пегуле, входящей в топ-5. В Линце в начале февраля она вышла в полуфинал, ее остановила только будущая чемпионка Елена Остапенко из Латвии.

Теперь же россиянка выдала впечатляющую неделю в Дохе, не отдав в четырех матчах до полуфинала ни одной партии и дойдя до полуфинала на втором турнире подряд. А ведь соперницы были не слабые — соотечественница Дарья Касаткина, украинка Марта Костюк (та, правда, снялась в самом начале встречи из-за проблем со здоровьем), действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова из Чехии и набравшая хорошую форму американка Даниэль Коллинз.

На правильном пути

Мощная игра Павлюченковой радовала глаз, при этом было заметно — Анастасия постройнела и стала лучше двигаться по корту. Очевидно, что предсезонная подготовка прошла очень неплохо. «Я много и упорно работала. В 2022 году пришлось много пропустить из-за травмы, поэтому сейчас я пашу, борюсь за каждый мяч. Хочу выигрывать каждую встречу. Сражаюсь и пытаюсь показывать хороший теннис», — отметила Павлюченкова в интервью на корте после победы над Коллинз. Добавив, что в ее команде произошли определенные изменения, но, главное, она сама много работает над психологической составляющей.

Как следствие, Анастасия впервые с 2021-го обыграла в Дохе теннисистку топ-10 (Вондроушову) и впервые с 2010-го (!) пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 на харде, что принесет ей сразу 390 очков. Прибавка более чем солидная, ведь за четвертьфинал «Ролан Гаррос» россиянка получила лишь немногим больше — 430 баллов. Благодаря нынешнему результату она совершит очередной скачок в рейтинге — следующую неделю Павлюченкова начнет уже 24-й ракеткой мира. А в чемпионской гонке она стала девятой, то есть может и помечтать о попадании на Итоговый турнир WTA. Особенно с учетом того, что в апреле начнется сезон на ее любимом грунте.

Конечно, для полного счастья Павлюченковой следовало бы выиграть турнир в Дохе (у нее нет титулов с 2018-го) или хотя бы дойти до финала. Однако одолеть набравшую ход Рыбакину она не сумела, хотя, несмотря на счет 6:2, 5:1 в пользу Елены, едва не совершила впечатляющий камбэк. Многие до сих пор помнят фантастический матч между этими соперницами на «Ролан Гаррос» — 2021, в котором Павлюченкова выиграла 9:7 в решающей партии. Сейчас вполне могло быть нечто подобное, поскольку во второй партии россиянка заиграла вполне на уровне одного из лидеров (наряду с белоруской Ариной Соболенко) чемпионской гонки.

При этом теннисистка из Казахстана демонстрировала фирменную психологическую устойчивость, при 2:1 во второй партии она отыграла шесть брейк-пойнтов и сумела удержать преимущество в счете. А затем взяла еще два гейма. И после этого Павлюченкова внезапно начала показывать супертеннис — появились эйсы, преимущество в обменах мощными ударами с задней линии. Россиянка взяла три гейма подряд. Мало того, при 5:4 на подаче Рыбакиной Анастасия элегантной свечой под заднюю линию заработала брейк-пойнт. Сравняй она счет, все могло перевернуться, но… Елена доказала, что умеет держать удар. Теперь она встретится в титульном матче с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши, но и Павлюченковой расстраиваться не стоит — она явно идет по восходящей.