Анастасия Павлюченкова замахнулась на десятку

В полуфинале Qatar TotalEnergies Open — завершающегося в Дохе турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,2 млн — россиянка Анастасия Павлюченкова в двух партиях проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана. Несмотря на этот результат, в целом выступление 32-летней теннисистки можно считать успешным. После долгого перерыва она вернулась в число 30 сильнейших в мире и в ближайшие три месяца имеет неплохие шансы приблизиться к первой десятке или даже войти в нее.

В карьере 32-летней Анастасии Павлюченковой, самой опытной российской теннисистки в топ-100 мирового рейтинга, наступает очень важный период. Обладательница 12 титулов WTA никогда не скрывала, что мечтает когда-нибудь наконец попасть в первую десятку, и сейчас эта, пусть пока еще далекая, цель выглядит вполне достижимой.

Напомним, что в первой половине прошлого сезона Павлюченкова возобновила выступления после затяжного перерыва, связанного с травмой колена. Кульминацией того возвращения стал Roland Garros, на котором россиянка, занимавшая на тот момент в классификации WTA 333-е место, обыграла трех сеяных соперниц и дошла до четвертьфинала. После этого на протяжении нескольких месяцев Павлюченкова имела ограниченную игровую практику, но в нынешнем сезоне она пока не пропустила ни одной турнирной недели. Более того, в феврале россиянка сыграла уже два полуфинала: первый — на прошлой неделе в Линце на турнире категории 500, где уступила лишь будущей чемпионке Елене Остапенко, второй — в Дохе на первом в этом году состязании категории 1000, где вчера проиграла находящейся в отличной форме четвертой ракетке мира, Елене Рыбакиной из Казахстана.

Несмотря на отсутствие второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая взяла паузу после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, Qatar TotalEnergies Open собрал очень солидный состав участниц. В список сеяных, который возглавила лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек, вошли сразу семь представительниц первой десятки. Неудивительно, что на пути в полуфинал Павлюченкова то и дело сталкивалась с достаточно опасными соперницами, в том числе действующей чемпионкой Wimbledon, восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой, которая противостояла ей в ⅛ финала. Теннисисток из топ-10 россиянке не удавалось обыгрывать с самого успешного для нее турнира Большого шлема — Roland Garros 2021 года, на котором она в третьем круге разобралась с Соболенко и в итоге дошла до финала. Тем не менее непредсказуемую чешку Павлюченкова прошла достаточно уверенно, а затем так же в двух партиях переиграла опытную американку Даниэль Коллинз.

Матч против Рыбакиной у Павлюченковой не получился. В середине встречи она отдала шесть геймов подряд, в концовке попыталась зацепиться, но в итоге проиграла — 2:6, 4:6. Тем не менее в целом выступление россиянки в Дохе можно считать успешным. Она впервые почти за три года прошла столь далеко по сетке такого представительного турнира, вследствие чего заметно улучшит свое положение в рейтинге, где поднимется на 8 ступеней и займет 24-е место. Учитывая, что с середины февраля по конец мая прошлого года Павлюченкова набрала всего 156 рейтинговых очков, а играет она сейчас хорошо, у нее просто отличные перспективы вернуться в первую двадцатку. Более того, стабильно показывая хорошие результаты на турнирах уровня Qatar TotalEnergies Open, которых в аналогичный период нынешнего сезона состоится еще целых пять, экс одиннадцатая ракетка мира вполне может замахнуться и на свой первый прорыв в топ-10.

Тем временем Ига Швёнтек, чья соперница по полуфиналу чешка Каролина Плишкова отказалась от игры из-за травмы поясницы, несколько упростила себе решение задачи сохранения титула первой ракетки мира, который в ближайшее время может отобрать у нее Арина Соболенко. Она не только защитила в Дохе очки, набранные в прошлом году, но и улучшила свою общую сумму. Впрочем, по набранным очкам белоруска по-прежнему отстает совсем немного, и финал против Рыбакиной, которой польская теннисистка до этого проиграла три матча из четырех, будет для Швёнтек крайне важным.