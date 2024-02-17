Медведев выбрал между победой на Большом шлеме и Олимпийских играх

Медведев заявил, что титул на Большом шлеме для него важнее олимпийского золота. «Олимпиада — это очень важное событие, которое каждый игрок мечтает выиграть, но Большие шлемы, на мой взгляд, имеют преимущество и являются более важными в теннисе», — отметил он.

Россиянин добавил, что и Большие шлемы, и Олимпийские игры, и Итоговые турниры очень важны. «Эти турниры одинаковы, потому что, когда ты находишься там, то испытываешь эффект “вау”. Чтобы их выиграть, ты должен быть на своем лучшем уровне», — поделился теннисист.