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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев выбрал между победой на Большом шлеме и Олимпийских играх

Российский теннисист Даниил Медведев выбрал между победой на турнире Большого шлема и Олимпийских играх. Его слова приводит Eurosport.

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Источник: Reuters

Медведев заявил, что титул на Большом шлеме для него важнее олимпийского золота. «Олимпиада — это очень важное событие, которое каждый игрок мечтает выиграть, но Большие шлемы, на мой взгляд, имеют преимущество и являются более важными в теннисе», — отметил он.

Россиянин добавил, что и Большие шлемы, и Олимпийские игры, и Итоговые турниры очень важны. «Эти турниры одинаковы, потому что, когда ты находишься там, то испытываешь эффект “вау”. Чтобы их выиграть, ты должен быть на своем лучшем уровне», — поделился теннисист.

На счету Медведева одна победа на турнире Большого шлема — он выигрывал US Open в 2021 году. Также россиянин становился лучшим на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2020-м. На Олимпийских играх в Токио Медведев дошел до четвертьфинала.

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