Рыбакина прокомментировала поражение от Свёнтек в финале турнира в Дохе

«Я боролась до конца. Очень рада, что всем понравился матч. Поздравляю Игу с отличной неделей и её команду с отличной работой. Конечно, я хочу сказать спасибо и всем, кто меня поддерживает — моим тренерам, моему главному тренеру. Надеюсь, он смотрит по телевизору… у него последний день отпуска (смеётся).



Спасибо, ребята, за поддержку. Это были отличные две недели. Отдельное спасибо нашему президенту Федерации тенниса Казахстана. Он приехал поддержать меня сегодня. А также болельщикам. Я видела так много казахстанских флагов. Удивительно видеть вас, ребята. Я не ожидала увидеть столько поддержки. Это правда очень помогает. Особенно в таких сложных матчах», — приводит слова Рыбакиной на церемонии награждения The Tennis Letter.