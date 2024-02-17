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24«Дакар-2024»
21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыбакина прокомментировала поражение от Свёнтек в финале турнира в Дохе

Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Иги Свёнтек в финале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

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Источник: Соцсети

«Я боролась до конца. Очень рада, что всем понравился матч. Поздравляю Игу с отличной неделей и её команду с отличной работой. Конечно, я хочу сказать спасибо и всем, кто меня поддерживает — моим тренерам, моему главному тренеру. Надеюсь, он смотрит по телевизору… у него последний день отпуска (смеётся).

Спасибо, ребята, за поддержку. Это были отличные две недели. Отдельное спасибо нашему президенту Федерации тенниса Казахстана. Он приехал поддержать меня сегодня. А также болельщикам. Я видела так много казахстанских флагов. Удивительно видеть вас, ребята. Я не ожидала увидеть столько поддержки. Это правда очень помогает. Особенно в таких сложных матчах», — приводит слова Рыбакиной на церемонии награждения The Tennis Letter.

Напомним, финальная встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу Свёнтек. Польская теннисистка прервала серию из трёх поражений от Рыбакиной, которые она потерпела в прошлом году.

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