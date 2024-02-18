Соболенко: я не тот человек, который выиграет и остановится. Пристрастилась к победам

«Мой настрой — продолжать делать то, что я делаю, продолжать бороться, продолжать работать. Чтобы после завершения карьеры обернуться назад и подумать: “Ого, я смогла этого добиться! Это безумие!”.



Я не тот человек, который выиграет и остановится. Я уже говорила, что пристрастилась к победам. Я чувствую, что это у меня в крови, я продолжаю делать, продолжаю работать и, надеюсь, продолжу побеждать.



Australian Open? Да, я всё ещё испытываю сильные эмоции от победы, но это уже в прошлом, мне нужно сосредоточиться на следующей», — приводит слова спортсменки France 24.