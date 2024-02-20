Павлюченкова снялась с турнира WTA в Дубае

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с матча второго круга против соотечественницы Людмилы Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

О причинах снятия не сообщается. Матч должен был пройти во вторник. Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча между чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Пейтон Стирнс.

Павлюченковой 32 года, она занимает 24-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Roland Garros 2021 года. В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Наивысшей позицией россиянки в рейтинге WTA было 11-е место в ноябре 2021 года.