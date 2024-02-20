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12:19 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова снялась с турнира WTA в Дубае

Российская теннисистка во вторник должна была сыграть против соотечественницы Людмилы Самсоновой.

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Источник: AP 2023

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с матча второго круга против соотечественницы Людмилы Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

О причинах снятия не сообщается. Матч должен был пройти во вторник. Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча между чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Пейтон Стирнс.

Павлюченковой 32 года, она занимает 24-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Roland Garros 2021 года. В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Наивысшей позицией россиянки в рейтинге WTA было 11-е место в ноябре 2021 года.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии «хард» и завершится 24 февраля. Общий фонд — более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Самсонова выиграла турнир в парном разряде вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).

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