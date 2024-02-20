Россиянки побеждают на супертурнире в Дубае. Трио наших теннисисток — в шаге от четвертьфинала | Источник: Спорт-Экспресс

Российские теннисисты и теннисистки даже в отсутствие на корте Даниила Медведева, все еще отдыхающего после Australian Open, продолжают свою борьбу за победы на турнирах ATP и WTA. И эта неделя отнюдь не исключение. У женщин особый интерес вызывает второй подряд престижнейший «тысячник», на сей раз в Дубае, где в третий круг вышли сразу трое россиянок — Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова. А у мужчин Андрей Рублев и Карен Хачанов считаются главными фаворитами турнира в Дохе, который в прошлом сезоне выиграл Медведев.

«Тысячники» в режиме нон-стоп

Вообще первый квартал у женщин просто напичкан турнирами WTA 1000. Подряд или почти подряд в феврале — марте проходят сразу четыре соревнования этого статуса — в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. С учетом недавнего завершения Открытого чемпионата Австралии такая интенсивность проведения топ-соревнований не может не сказываться на участницах. В том числе и на россиянках. Так, Дарья Касаткина уже на следующий день после «пятисотника» в Абу-Даби играла на старте турнира в Дохе с Анастасией Павлюченковой и уступила.

В свою очередь уже Павлюченкова, пробившись в Дохе в полуфинал и пройдя один круг в Дубае, снялась 20 февраля с матча второго круга против Людмилы Самсоновой. По-видимому, организм просто не успел толком восстановиться. Тем не менее именно Павлюченкова прямо сейчас является лучшей среди россиянок в чемпионской гонке WTA, занимая восьмую строчку и чуть-чуть опережая Касаткину. Однако по итогам турнира в Дубае ситуация в борьбе за лидерство среди наших теннисисток может поменяться.

Поскольку в игре остаются Самсонова, Калинская и Потапова, а заработать в случае успешного выступления можно очень много очков. К тому же с учетом усталости от игр в режиме нон-стоп или, наоборот, отсутствия игровой практики у фаворитов шансы на хороший результат у наших теннисисток весьма высоки. Особенно у Самсоновой.

Людмила в нынешнем сезоне хорошо сыграла только в Абу-Даби, где добралась до полуфинала, а на остальных турнирах вылетала уже на старте. Зато сейчас выглядит вполне свежо. В третьем круге она вполне способна победить чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову из Чехии, а в четвертьфинале ее точно не будут ждать вторая ракетка мира и действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко — белоруска вылетела от хорватки Донны Векич.

Если Самсонова сможет добраться до финала (она в прошлом году на «тысячниках» делала это дважды), то вернет себе звание первой ракетки России, опередив Касаткину. А если завоюет трофей, то и вовсе вплотную приблизится к топ-10. Хотя, конечно, пока говорить об этом преждевременно. Могут существенно подняться в рейтинге и Калинская с Потаповой. Анна в Мельбурне впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема», а прямо сейчас в live-рейтинге находится на рекордном для себя 34-м месте.

Потапова пока балансирует в конце топ-30, но обе вполне способны сыграть в Эмиратах здорово. Хотя Потапова уже заявила ТАСС, что, пусть сезон только начался, сил у нее уже нет. Но победы, как известно, окрыляют. Добавим, что на сей раз уже на старте вылетела 16-летняя восходящая звездочка Мирра Андреева — юная россиянка уступила в трех партиях американке Пейтон Стирнс.

Рублев и Хачанов — фавориты Дохи

У мужчин в календаре пока не было ни одного «мастерса», поэтому топ-теннисисты пока выступают в расслабленном режиме. Медведев, напомним, пока в 2024 году сыграл только в Мельбурне, где провел четыре пятисетовых матча и уступил в финале итальянцу Яннику Синнеру. В свежем рейтинге ATP Даниил отступил на четвертое место, а пятым идет как раз Рублев. Причем Андрей, в отличие от соотечественника и друга, в нынешнем сезоне играет почти в режиме нон-стоп.

Он успел взять в начале января титул в Гонконге, затем добрался до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (проиграл тому же Синнеру), после чего успел в феврале выиграть выставочный турнир необычной серии Ultimate Tennis Showdown в Осло и уступить в четвертьфинале в Роттердаме. Причем и в Осло в финале, и в Роттердаме в четвертьфинале он играл с одним и тем же соперником — австралийцем Алексом де Минауром, которого также выбил в пяти сетах и на Australian Open.

В Дохе Рублев постарается завоевать 16-й титул в карьере, который, несмотря на статус турнира ATP 250, ему явно не помешает. Хотя соперники довольно опасны, в частности, потенциальный оппонент по полуфиналу француз Уго Умбер выиграл в этом году трофей в Марселе. В нижней половине сетки фаворитами считаются Хачанов и экс-россиянин Александр Бублик, представляющий Казахстан. Причем у Бублика также есть турнирная победа в 2024-м — в Монпелье.

Что же касается Хачанова, то Карен в нынешнем сезоне пока особо не блистал, но способен на многое. Интересно будет посмотреть и еще на одного россиянина в основной сетке Павла Котова, который во втором круге сыграет как раз с Умбером.