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19:53 (мск), источник: ТАСС

Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист в четвертьфинале проиграл чеху Якубу Меншику.

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Источник: Reuters

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Андрей Рублев проиграл чеху Якубу Меншику в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Меншика, выступающего на турнире без номера посева. Рублев имел первый номер посева. В полуфинале чех встретится с победителем матча между французом Уго Умбером (третий номер посева) и его соотечественником Гаэлем Монфисом, который получил на соревнование специальное приглашение.

В другом матче Карен Хачанов (второй номер посева) победил финна Эмиля Руусувуори (без номера посева), отказавшегося от продолжения борьбы в первом сете при счете 3:0 в пользу россиянина. В полуфинале соперником Хачанова станет представитель Австралии Алексей Попырин (без номера посева).

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Меншику 18 лет, он находится на 116-м месте в мировом рейтинге. На счету чеха нет титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2023).

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).

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