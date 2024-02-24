14:12 — счастливый счет Хачанова. Карен выиграл шестой финал из семи
Анна Калинская очень обидно уступила решающий матч Жасмин Паолини, провалив концовку третьей партии.
Анна Калинская очень обидно уступила решающий матч Жасмин Паолини, провалив концовку третьей партии.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
ATP 250. Финал
Карен Хачанов (Россия, 2) — Якуб Меньшик (Чехия) — 7:6 (14:12), 6:4
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
WTA 1000. Финал
Жасмин Паолини (Италия) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 7:5, 7:5.
Карен Хачанов обыграл Якуба Меньшика в финале турнира в Дохе. Благодаря этому успеху россиянин вернется в топ-15, и с отличным настроением переезжает в Дубай, где в 1/16 финала его вновь ждет матч с Алексеем Попыриным. Очень близка к титулу была и Анна Калинская, но «мастерс» в Дубае не покорился нашей соотечественнице. В решающей партии она не смогла подать на матч.
Карен Хачанов сильно начал новый сезон. В Мельбурне 27-летний москвич уверенно прошел три круга, но в ⅛ финала уступил будущему победителю Яннику Синнеру. В начале феврале Карен дошел до полуфинала в Марселе, где в драматичном поединке уступил на тай-брейке решающего сета Григору Димитрову. В Дохе Хачанов получил второй номер посева (первый был у Андрея Рублева, уступивший в стартовом матче чеху Якубу Меньшику), поэтому начинал сразу с ⅛ финала. Там россиянин одолел венгра Фабиана Марожара. Эта победа стала для него 250-й на уровне ATP. В четвертьфинале же он провел всего три гейма против Эмиля Руусувуори. Представитель Финляндии снялся всего спустя 10 минут. После этого Хачанов предложил ракетки болбою и интервьюеру. Они сыграли пару мячей.
Карен вышел во второй полуфинал за месяц, где его ждал Алексей Попырин. В Катаре австралиец выбил из борьбы разыгравшегося Александра Бублика и создал много проблем Хачанову. Первая партия закончилась на длинном тай-брейке, в котором немного удачливее был россиянин (14:12).
«Очень приятно было играть перед полными трибунами c такой энергетикой. В первом сете был очень эмоциональный и напряженный тай-брейк. Сначала вел он, потом я. Всего одно очко имело значение. Думаю, победа в первом сете была ключевой в контексте общего результата», — подчеркнул после матча Карен.
Хачанов вышел в восьмой финал в карьере и, чтобы взять шестой титул ему предстояло остановить Меньшика. Помимо Рублева 18-летний чех также огорчил в Дохе Энди Маррея (на трех тай-брейках) и Гаэля Монфиса (уверенно забрал решающую партию за счет раннего брейка). Благодаря таким результатам (а также победе над Денисом Шаповаловым в основной сетке AO) Якуб гарантировал себе дебют в топ-100. Перед финалом Меньшик расположился на 87-м месте в live-рейтинге, а в случае успеха мог и вовсе стать 75-й ракеткой мира.
Впрочем, в отличии от Хачанова Якубу не удалось взять титул в дебютном финале ATP (в 2016-м 20-летний Карен победил Альберта Рамоса-Виноласа в Чэнду). В первом сете соперники были почти идеальны на своей подаче (всего один брейк-пойнт на двоих), поэтому исход партии справедливо решался на тай-брейке. У Якуба была два сетбола, но все же в решающих розыгрышах более хладнокровным был Хачанов. Как и в матче с Попыриным он победил со счетом 14:12.
Во второй партии Карен сделал ранний брейк (2:1) и до конца встречи уверенно удерживал свою подачу. При счете 5:4 Хачанов забрал свой гейм под ноль и оформил первый титул в сезоне. Круто, что в своей карьере он выиграл шесть финалов из семи на уровне ATP (еще одно поражение было в финале Игр-2020 от Александра Зверева). Великолепная статистика.
Анна Калинская стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала «тысячника» из квалификации. Также она оказалась вторым квалифаером за 40 лет (вслед за Амели Моресмо в 1998 году), победившим двух теннисисток из топ-3 в одном турнире. Жертвами Анны в Дубае стали Елена Остапенко (девятая ракетка мира), Коко Гауфф (третья) и Ига Свентек (первая). Всего она выиграла в ОАЭ восемь матчей за девять дней. Именно такой тяжелый путь, с победой над первым номером рейтинга Свентек, пришлось пройти подопечной Патрисии Тарабини, чтобы оформить первый финал на уровне WTA.
За трофей Калинская боролась с Жасмин Паолини, которую месяц назад обыграла в двух сетах (6:4, 6:2) в четвертом круге Australian Open. 26-я ракетка мира Паолини в полуфинале турнира в Дубае победила Сорану Кырстю из Румынии в двух сетах (6:2, 7:6), отыграв во второй партии шесть сетболов.
Похожий подвиг ей удалось совершить и в решающей встрече. В первой партии теннисистки сильно нервничали, раз за разом отдавая друг другу свои подачи. В итоге в этой игре в поддавки сет все же достался россиянке. Она сделала третий брейк в девятом гейме, а следом подала на партию.
Второй сет начался с раннего брейка Анны (2:0). Казалось, что дорога к титулу (и дебюту в топ-20) открыта, но тут Паолини неожиданно перестала ошибаться. В шестом гейме сделала обратный брейк (3:3), а затем не позволила Калинской перевести игру на тай-брейк.
Счет сравнялся, но Анна не выглядела подавленной. Наоборот, она имела превосходство в дебюте решающей партии и справедливо повела с брейком (3:1). И вроде бы все опять шло по её сценарию. При 5:4 она вышла подавать на матч, но неожиданно проиграла три розыгрыша подряд. Отыграться с 0:40 не получилось (5:5). Этого Калинская уже не выдержала. Жасмин взяла два оставшихся гейма и оформила титул.
Паолини взяла второй титул на уровне WTA, прервав серию из трех поражений в финалах. За счет этого титула итальянка дебютирует в топ-20, став 14-й ракеткой мира. Калинская в понедельник, 26 февраля, поднимется с 40 на 24 место.
Тимур Ганеев