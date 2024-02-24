14:12 — счастливый счет Хачанова. Карен выиграл шестой финал из семи

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

ATP 250. Финал

Карен Хачанов (Россия, 2) — Якуб Меньшик (Чехия) — 7:6 (14:12), 6:4



Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

WTA 1000. Финал

Жасмин Паолини (Италия) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 7:5, 7:5.

Карен Хачанов обыграл Якуба Меньшика в финале турнира в Дохе. Благодаря этому успеху россиянин вернется в топ-15, и с отличным настроением переезжает в Дубай, где в 1/16 финала его вновь ждет матч с Алексеем Попыриным. Очень близка к титулу была и Анна Калинская, но «мастерс» в Дубае не покорился нашей соотечественнице. В решающей партии она не смогла подать на матч.

Суперподача Карена

Карен Хачанов сильно начал новый сезон. В Мельбурне 27-летний москвич уверенно прошел три круга, но в ⅛ финала уступил будущему победителю Яннику Синнеру. В начале феврале Карен дошел до полуфинала в Марселе, где в драматичном поединке уступил на тай-брейке решающего сета Григору Димитрову. В Дохе Хачанов получил второй номер посева (первый был у Андрея Рублева, уступивший в стартовом матче чеху Якубу Меньшику), поэтому начинал сразу с ⅛ финала. Там россиянин одолел венгра Фабиана Марожара. Эта победа стала для него 250-й на уровне ATP. В четвертьфинале же он провел всего три гейма против Эмиля Руусувуори. Представитель Финляндии снялся всего спустя 10 минут. После этого Хачанов предложил ракетки болбою и интервьюеру. Они сыграли пару мячей.

Карен вышел во второй полуфинал за месяц, где его ждал Алексей Попырин. В Катаре австралиец выбил из борьбы разыгравшегося Александра Бублика и создал много проблем Хачанову. Первая партия закончилась на длинном тай-брейке, в котором немного удачливее был россиянин (14:12).

«Очень приятно было играть перед полными трибунами c такой энергетикой. В первом сете был очень эмоциональный и напряженный тай-брейк. Сначала вел он, потом я. Всего одно очко имело значение. Думаю, победа в первом сете была ключевой в контексте общего результата», — подчеркнул после матча Карен.

Хачанов вышел в восьмой финал в карьере и, чтобы взять шестой титул ему предстояло остановить Меньшика. Помимо Рублева 18-летний чех также огорчил в Дохе Энди Маррея (на трех тай-брейках) и Гаэля Монфиса (уверенно забрал решающую партию за счет раннего брейка). Благодаря таким результатам (а также победе над Денисом Шаповаловым в основной сетке AO) Якуб гарантировал себе дебют в топ-100. Перед финалом Меньшик расположился на 87-м месте в live-рейтинге, а в случае успеха мог и вовсе стать 75-й ракеткой мира.

Впрочем, в отличии от Хачанова Якубу не удалось взять титул в дебютном финале ATP (в 2016-м 20-летний Карен победил Альберта Рамоса-Виноласа в Чэнду). В первом сете соперники были почти идеальны на своей подаче (всего один брейк-пойнт на двоих), поэтому исход партии справедливо решался на тай-брейке. У Якуба была два сетбола, но все же в решающих розыгрышах более хладнокровным был Хачанов. Как и в матче с Попыриным он победил со счетом 14:12.

Во второй партии Карен сделал ранний брейк (2:1) и до конца встречи уверенно удерживал свою подачу. При счете 5:4 Хачанов забрал свой гейм под ноль и оформил первый титул в сезоне. Круто, что в своей карьере он выиграл шесть финалов из семи на уровне ATP (еще одно поражение было в финале Игр-2020 от Александра Зверева). Великолепная статистика.

Жасмин Паолини (слева) и Анна Калинская с трофеями | Источник: Reuters

Пока без топ-20, но с крупнейшим финалом

Анна Калинская стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала «тысячника» из квалификации. Также она оказалась вторым квалифаером за 40 лет (вслед за Амели Моресмо в 1998 году), победившим двух теннисисток из топ-3 в одном турнире. Жертвами Анны в Дубае стали Елена Остапенко (девятая ракетка мира), Коко Гауфф (третья) и Ига Свентек (первая). Всего она выиграла в ОАЭ восемь матчей за девять дней. Именно такой тяжелый путь, с победой над первым номером рейтинга Свентек, пришлось пройти подопечной Патрисии Тарабини, чтобы оформить первый финал на уровне WTA.

За трофей Калинская боролась с Жасмин Паолини, которую месяц назад обыграла в двух сетах (6:4, 6:2) в четвертом круге Australian Open. 26-я ракетка мира Паолини в полуфинале турнира в Дубае победила Сорану Кырстю из Румынии в двух сетах (6:2, 7:6), отыграв во второй партии шесть сетболов.

Похожий подвиг ей удалось совершить и в решающей встрече. В первой партии теннисистки сильно нервничали, раз за разом отдавая друг другу свои подачи. В итоге в этой игре в поддавки сет все же достался россиянке. Она сделала третий брейк в девятом гейме, а следом подала на партию.

Второй сет начался с раннего брейка Анны (2:0). Казалось, что дорога к титулу (и дебюту в топ-20) открыта, но тут Паолини неожиданно перестала ошибаться. В шестом гейме сделала обратный брейк (3:3), а затем не позволила Калинской перевести игру на тай-брейк.

Счет сравнялся, но Анна не выглядела подавленной. Наоборот, она имела превосходство в дебюте решающей партии и справедливо повела с брейком (3:1). И вроде бы все опять шло по её сценарию. При 5:4 она вышла подавать на матч, но неожиданно проиграла три розыгрыша подряд. Отыграться с 0:40 не получилось (5:5). Этого Калинская уже не выдержала. Жасмин взяла два оставшихся гейма и оформила титул.

Паолини взяла второй титул на уровне WTA, прервав серию из трех поражений в финалах. За счет этого титула итальянка дебютирует в топ-20, став 14-й ракеткой мира. Калинская в понедельник, 26 февраля, поднимется с 40 на 24 место.