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09:05 (мск), источник: Известия

Титульный вист: сможет ли Медведев повторить успех в Дубае

В соперниках целый ряд топ-теннисистов, включая соотечественников Андрея Рублева и Карена Хачанова.

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Источник: Reuters

В Дубае 26 февраля стартует престижный теннисный турнир (ATP-500), где сыграют все звезды мужского российского тенниса. Даниил Медведев после месячного перерыва будет защищать титул, который он завоевал в борьбе с Андреем Рублевым. Интересно будет посмотреть и за Кареном Хачановым, который на волне успеха прошлой недели вполне может дойти очень далеко. Хотя сетка у него будет непростая.

Теперь с Жилем

Лидер российского тенниса, пропустивший выигранные в 2023-м турниры в Роттердаме и Дохе, защищать титул в Дубай всё же прибыл. Причем нельзя сказать, что ему досталась на ATP 500 в ОАЭ проходная сетка. Но от этого еще интереснее.

В Дубае Медведев, занимающий сейчас четвертое место в рейтинге и по-прежнему второе в чемпионской гонке, получил первый номер посева. Уже на старте он встретится с россиянином Александром Шевченко, недавно начавшим выступать за Казахстан. Из сеяных в его четверти — испанец Алехандро Давидович Фокина, но не стоит забывать и о 18-летнем вундеркинде чехе Якубе Меньшике. А в полуфинале возможен матч с поляком Хубертом Хуркачем.

Прошлогодний финалист Андрей Рублев, победитель субботнего финала в Дохе Карен Хачанов и Александр Бублик из Казахстана попали в нижнюю часть сетки. Отметим, что Медведеву прежде ни разу не удавалось дважды выиграть один и тот же турнир, поэтому, если получится сейчас в Дубае, то это станет фактом исключительным.

Помогать Даниилу будет новый тренер. В команду чемпиона US Open вошел известный французский теннисист Жиль Симон. Нет-нет, многолетний наставник Жиль Сервара продолжает сотрудничество с Медведевым и остается, образно выражаясь, главным тренером в его команде. Но россиянин, не меняя магистрального направления, совсем не прочь прибавить в нюансах, и тут взгляд со стороны, согласимся, не помешает. Как и второй тренер, готовый ездить с Даниилом в те недели, когда Сервара по тем или иным причинам этого делать не сможет. Другой вопрос, почему для усиления команды был выбран именно Симон, а не кто-нибудь другой?

Расскажем чуть поподробнее о Жиле. Французу 39 лет, он завершил карьеру только в 2022-м, никогда не был первой ракеткой мира и не выигрывал турниры Большого шлема. Но всё же при своих относительно скромных физических данных добился очень многого. Он выиграл 14 турниров ATP в одиночном разряде, брал со сборной Франции Кубок Дэвиса, на пике поднимался на шестое место в рейтинге, 11 лет подряд заканчивал год в первой полусотне, 15 лет подряд — в топ-100.

От многих современников и более молодых коллег француз отличался вдумчивым, даже убаюкивающим теннисом, конструированием каждого очка, способностью просчитывать ходы соперника на несколько шагов вперед. Да, ему порой не хватало агрессии при завершении, но в его карьере есть победы над всей «большой тройкой» — две виктории над швейцарцем Роджером Федерером, по одной — над сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

Что же касается личных встреч с Медведевым, то тут Симон ведет 3:1, причем в 2020-м он и вовсе преподал Даниилу мастер-класс в четвертьфинале во французском Марселе, разгромив на тот момент уже одного из лучших теннисистов мира — 6:4, 6:0.

Возвращение в топ-15

Карен Хачанов начнет свое выступление в ОАЭ, где базируется его команда, матчем с Алексеем Попыриным. На прошлой неделе Карен обыграл представителя Австралии в тяжелом полуфинале турнира в Катаре. На тай-брейке первого сета было сразу 26 розыгрышей (14:12, — в пользу россиянина).

Также в Дохе Хачанов одолел венгра Фабиана Марожара. Эта победа стала для него 250-й на уровне ATP. В четвертьфинале же он провел всего три гейма против Эмиля Руусувуори. Представитель Финляндии снялся спустя 10 минут.

Хачанов вышел в восьмой финал в карьере, и, чтобы взять шестой титул, ему предстояло остановить Якуба Меньшика. Помимо Рублева 18-летний чех также огорчил в Дохе Энди Маррея (на трех тай-брейках) и Гаэля Монфиса (уверенно забрал решающую партию за счет раннего брейка). Благодаря таким результатам (а также победе над Денисом Шаповаловым в основной сетке Australian Open) Якуб гарантировал себе дебют в топ-100. Перед финалом Меньшик расположился на 87-м месте в live-рейтинге, а в случае успеха мог и вовсе стать 75-й ракеткой мира.

Впрочем, в отличие от Хачанова, Якубу не удалось взять титул в дебютном финале ATP (в 2016-м 20-летний Карен победил Альберта Рамоса-Виноласа в Чэнду).

В первом сете Карен победил на затяжном тай-брейке (14:12), а во второй партии ему хватило раннего брейка (6:4). Благодаря этому успеху 27-летний москвич вернулся в топ-15 мирового рейтинга и попытается закрепить результат в Дубае.

Обидное поражение

Женский турнир в ОАЭ проходил на прошлой неделе, причем категории WTA-1000. Поэтому собрал мощный состав участников во главе с первой ракеткой мира Игой Свентек. Приятно, что в такой компании до финала дошла россиянка Анна Калинская. Она стала всего второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала «тысячника» из квалификации. Также она оказалась вторым квалифаером за 40 лет (вслед за Амели Моресмо в 1998 году), победившим двух теннисисток из топ-3 в одном турнире. Жертвами Анны в Дубае стали Елена Остапенко (девятая ракетка мира), Коко Гауфф (третья) и Ига Свентек (первая). Всего она выиграла в ОАЭ восемь матчей за девять дней. Именно такой тяжелый путь пришлось пройти подопечной Патрисии Тарабини, чтобы оформить первый финал на уровне WTA.

За трофей Калинская боролась с Жасмин Паолини, которую месяц назад обыграла в двух сетах (6:4, 6:2) в четвертом круге Australian Open. Анна считалась фаворитом встречи, что и подтвердил первый сет (6:4 в пользу россиянки). Однако во второй и третьей партиях концовки оставались за Паолини. Особенно обидно за решающий сет. В нем Калинская вышла подавать на матч (5:4), но неожиданно уступила три розыгрыша подряд. Отыграться с 0:40 не получилось (5:5). Этого Калинская уже не выдержала. Жасмин взяла два оставшихся гейма и оформила титул.

Паолини выиграла второй трофей на уровне WTA, прервав серию из трех поражений в финалах. За счет этого итальянка дебютировала в топ-20, став 14-й ракеткой мира. Калинская же поднялась с 40-го на 24-е место.

Дмитрий Гарин

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