Блинкова уступила первой ракетке турнира в Сан-Диего
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в полуфинал турнира в американском Сан-Диего, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в полуфинал турнира в американском Сан-Диего, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
В матче ¼ финала Блинкова уступила первой ракетке турнира американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 6:2, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
За выход в финал соревнований Пегула поспорит с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (4-й номер посева) и украинкой Мартой Костюк (6).