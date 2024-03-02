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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова уступила первой ракетке турнира в Сан-Диего

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в полуфинал турнира в американском Сан-Диего, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

В матче ¼ финала Блинкова уступила первой ракетке турнира американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 6:2, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

За выход в финал соревнований Пегула поспорит с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (4-й номер посева) и украинкой Мартой Костюк (6).

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