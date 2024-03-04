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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович проиграла в квалификации турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондов $9,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке первого квалификационного раунда белоруска, занимающая сейчас 97-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух партиях американке Лив Ховде, у которой 286-я позиция, — 2:6, 4:6. Таким образом, в основном этапе этих престижных состязаний выступят две представительницы Беларуси. Это вторая ракетка планеты финалистка прошлогоднего турнира Арина Соболенко и Виктория Азаренко (30-й номер рейтинга WTA), которая является двукратной победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (2012, 2016). На этот раз борьбу за победу поведут практически все сильнейшие теннисистки мира, включая лидера мирового рейтинга польку Игу Свентек и чемпионку прошлого сезона Елену Рыбакину из Казахстана.

Матчи основного этапа начнутся 6 марта, а финишируют 17 марта.

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