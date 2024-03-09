Медведев готов сыграть под нейтральным флагом в Париже. Откажется ли кто-то из наших теннисистов от Олимпиады?

Первая ракетка России Даниил Медведев выразил готовность выступить на Олимпиаде в Париже, несмотря на то что из-за жестких условий МОК большая часть наших спортсменов пропустит Игры-2024. 28-летний теннисист, который давно проживает в Монако и последние два года выступает в нейтральном статусе, вряд ли столкнется на предстоящем олимпийском турнире с политическими сложностями. Поэтому будущим летом он получит возможность повторить опыт трехлетней давности. В 2021 году в Токио Медведев дошел до четвертьфинала одиночной сетки, где уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте. В паре дуэт Медведев/Карацев вылетел в первом же раунде от словаков Клейна и Полашека.

Одно из самых больших воспоминаний

«Когда я был в Токио, то приобрел удивительный опыт, — заявил Медведев накануне турнира в американском Индиан-Уэллсе. — Возможно, одно из самых больших воспоминаний в моей спортивной жизни, что меня удивило, поскольку мы думаем, что турниры “Большого шлема” важнее. Если получится, я сыграю в Париже. Я буду выступать в одиночке и паре. Что касается нейтрального статуса, я буду придерживаться правил. Если нам разрешили играть только под нейтральным флагом, я так и сделаю. Постараюсь показать хороший теннис и победить».

Вопрос об Олимпиаде в Париже был вызван тем, что накануне Международная федерация тенниса подтвердила: россияне и белорусы смогут выступить на Играх-2024, несмотря на некоторые бюрократические проблемы с отбором. Причем они получат возможность заявиться как в одиночном, так и в парном разрядах (мужском, женском и миксте). Скорее всего, участникам соревнований придется пройти проверку МОК на политическую лояльность. Но у теннисистов, которые выступают в нейтральном статусе с февраля 2022 года, не должно возникнуть с этим проблем. А представителей ЦСКА и «Динамо» среди кандидатов на участие вроде бы нет.

На данный момент на путевки на ОИ в Париж, помимо Медведева, у мужчин претендуют Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин (возможно, с ними поборется Аслан Карацев). У женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Вера Звонарева (как парный игрок). Большая часть этих теннисистов постоянно проживает и тренируется за границей, и к ним будет очень сложно предъявить претензии по поводу несоблюдения нейтралитета. В прошлом сезоне определенные сложности из-за российских спонсоров были у Вероники Кудерметовой, но сейчас эта тема в прошлом.

Он просто не понял вопроса

Олимпийский турнир в теннисе сложно назвать самым престижным стартом сезона. Здесь нет призового фонда и не начисляются рейтинговые очки. Поэтому некоторые звездные игроки правдами и неправдами пытаются отказаться от выступления на Играх. Прошлую Олимпиаду в Токио по разным причинам пропустили россиянка Дарья Касаткина, белоруска Виктория Азаренко, румынка Симона Халеп, американки София Кенин, Коко Гауфф и Серена Уильямс. Из мужчин в Токио не приехали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс де Минаур, болгарин Григор Димитров, Денис Шаповалов из Канады…

Нечто похожее наверняка произойдет и на сей раз. Ведь после Уимблдона игрокам ради Олимпиады снова придется возвращаться на грунт, что ставит под угрозу подготовку к Открытому чемпионату США. В общем, все, кто согласится на выступление в Париже, сделают это либо ради опыта, либо из патриотических чувств (как, например, серб Новак Джокович). Однако в случае с нашими игроками с патриотическим компонентом все неоднозначно, ведь сборной России официально на Играх-2024 не будет. Больше того, не все в нашей стране оценят готовность теннисистов с российским паспортом представлять самих себя, в то время как соперники будут защищать цвета своих флагов.

Также игроки должны понимать, что на ОИ приедут не только спортивные журналисты, а самые разные представители СМИ. Например, в Токио-2020 корреспондент из Чили Себастьян Намиас огорошил Медведева вопросом: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» В ответ Даниил вспылил: «Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы. Наверное, вам стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде». «Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Накануне я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса», — оправдывался потом Намиас.

Сложный бэкграунд

В нынешней геополитический ситуации на пресс-конференциях точно всплывут опасные вопросы. И акции на кортах вроде отказа от рукопожатия или селфи с байкерами будут иметь на Играх гораздо больший резонанс, чем на Уимблдоне или в Мельбурн-парке. Кроме того, в Париже-2024 фоном будет идти информация о добровольном отказе от участия в отборочных соревнованиях большого количества российских спортсменов, от которых требовали ради допуска на соревнования подписать политические декларации с пунктами, нарушающими законы России.

В прошлом году все российские участники лондонского «мейджора» визировали декларацию о нейтралитете, в которой обязались не выражать публично поддержку СВО, а также отказаться от госфинансирования, включая спонсорство компаний под контролем властей. Чуть ранее те же самые документы отказались подписывать наши велосипедисты — это стоило им участия в чемпионате мира в Глазго. Сейчас из-за дискриминационных условий от выступления на отборочных соревнованиях накануне Олимпиады отказались наши представители водных видов спорта и гимнастики (спортивной и художественной).

В результате компанию теннисистам в Париже, скорее всего, составят только представители единоборств (борьбы, дзюдо и тхэквондо), а также, быть может, велосипедисты, батутисты и гребцы. Но в целом звездам тенниса не избежать сравнения с теми российскими спортсменами, кто отказался выступать на Олимпиаде без флага. Да, в Токио у нашей команды тоже был статус сборной ОКР, а не России. Да, на всех турнирах теннисисты из России и Белоруссии давно играют с белой рамкой вместо национального символа, но при этом все отлично знают, откуда они. Однако на сей раз в Париже все будет намного сложнее.