Хачанов не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 9 марта. Россиянин Карен Хачанов уступил бразильцу Тьяго Уайлду в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча закончилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу бразильца, попавшего в основную сетку соревнований через квалификацию. Хачанов выступал под 15-м номером. В следующем круге Уайлд сыграет с венгром Фабианом Марожаном (без номера посева).

В перенесенном из-за дождя матче первого круга россиянин Павел Котов уступил чилийцу Алехандро Табило — 6:4, 3:6, 5:7. Оба спортсмена не получили на турнире номер посева.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем шести турниров под эгидой организации, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал ОAustralian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Уайлду 23 года, он занимает 65-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros. На тех соревнования Уайлд, попавший в основную сетку через квалификацию, обыграл в первом круге россиянина Даниила Медведева.