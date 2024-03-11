Бадоса: говорю Соболенко: «Когда я травмирована, ты можешь выигрывать что угодно»

«Теперь, когда я травмирована и не могу выступать, самая большая радость для меня — видеть победы Арины. Я говорю ей: “Хорошо, сейчас, когда я травмирована, ты можешь выигрывать что угодно. Но когда я вернусь, оставь немного мне”, — приводит слова Бадосы Tennis Channel.