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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Бадоса: говорю Соболенко: «Когда я травмирована, ты можешь выигрывать что угодно»

Бывшая вторая ракетка мира 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о поддержке своей подруги, белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Теперь, когда я травмирована и не могу выступать, самая большая радость для меня — видеть победы Арины. Я говорю ей: “Хорошо, сейчас, когда я травмирована, ты можешь выигрывать что угодно. Но когда я вернусь, оставь немного мне”, — приводит слова Бадосы Tennis Channel.

Напомним, ранее Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге, вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На этой стадии соревнований белорусской спортсменке предстоит встретиться с британской теннисисткой Эммой Радукану. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.

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