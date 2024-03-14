Соболенко не прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В матче ⅛ финала вторая ракетка мира уступила американской теннисистке Эмме Наварро, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге, — 3:6, 6:3, 2:6. Поединок продолжался 1 час 55 минут. Следующей соперницей Наварро будет победительница встречи между гречанкой Марией Саккари (9-й номер рейтинга WTA) и француженкой Диан Парри (61). В 1/32 финала Соболенко победила американку Пейтон Стернс (64) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6), а затем выиграла у представительницы Великобритании Эммы Радукану (250) — 6:3, 7:5. В финальном поединке прошлого года Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, которая на этот раз не смогла выступить в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.



В первом раунде парного разряда турнира в Чарльстоне белорусская теннисистка Лидия Морозова и бразильянка Ингрид Гамарра Мартинс проиграли китайско-казахстанскому тандему Чжан Шуай / Анна Данилина — 6:7 (4:7), 3:6.