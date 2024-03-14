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23:25 (мск), источник: Sport24

Синнер побил рекорд Джоковича

14 марта итальянский теннисист Янник Синнер оформил выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На стадии ¼ финала Синнер в двух сетах обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.

Источник: AP 2023

Синнер начал сезон-2024 с 16 побед подряд. Как сообщает Opta, итальянец стал самым юным теннисистом в Открытую эру, кому удалось подобное.

Возраст Синнера составляет 22 года и 211 дней. До него рекордом владел серб Новак Джокович, который начал 2011 год серией из 16 побед подряд. Джоковичу на тот момент было 23 года и 299 дней.

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