Синнер побил рекорд Джоковича
14 марта итальянский теннисист Янник Синнер оформил выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На стадии ¼ финала Синнер в двух сетах обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.
14 марта итальянский теннисист Янник Синнер оформил выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На стадии ¼ финала Синнер в двух сетах обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.
Синнер начал сезон-2024 с 16 побед подряд. Как сообщает Opta, итальянец стал самым юным теннисистом в Открытую эру, кому удалось подобное.
Возраст Синнера составляет 22 года и 211 дней. До него рекордом владел серб Новак Джокович, который начал 2011 год серией из 16 побед подряд. Джоковичу на тот момент было 23 года и 299 дней.