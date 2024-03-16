Россиянка Шнайдер проиграла финал теннисного турнира в Чарльстоне
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер проиграла в финале теннисного турнира WTA 125 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер проиграла в финале теннисного турнира WTA 125 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В решающем матче 19-летняя россиянка, посеянная под седьмым номером, уступила итальянке Элизабетте Коччаретто (4-й номер посева) со счетом 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Шнайдер занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Коччаретто является 60-й ракеткой мира.