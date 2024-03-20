«Турнир будет для неё тяжелым испытанием». Янчук — о «тысячнике» в Майами для Соболенко

«Я думаю, это огромная трагедия для Соболенко. Она непредсказуемый игрок, возможно, это беда выбьет ее из колеи, но, может быть, наоборот, мобилизует ее. В любом случае турнир будет для нее тяжелым испытанием, тяжелым и ненужным. Мне кажется, лучше было бы сняться», — приводит слова Янчука ТАСС.