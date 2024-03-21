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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории: «В футболе есть Месси и Роналду, но никто не успевал за достижениями Новака»

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории: «В футболе есть Месси и Роналду, но никто не успевал за достижениями Новака» | Источник: Sports.Ru

— Слышали, что Россия пытается пригласить на этот матч Новака Джоковича?

— Честно, не слышал.

— Для вас он лучший сербский спортсмен? Или баскетболист Никола Йокич уже затмил его достижениями за последние годы?

— Йокич точно будет одним из лучших спортсменов в истории Сербии, но Новак — это не только лучший в истории страны, но, может быть, и в мире среди всех видов спорта. В футболе есть Месси и Роналду, но, думаю, что ни один спортсмен не успевал за теми достижениями, какие есть у Новака Джоковича.

Он один из лучших, потому что долгое время находится на самом высоком уровне в своем спорте, такое редко можно увидеть. Мы живем во время, когда играет самый лучший спортсмен в истории. Надеюсь, что РФС сумеет пригласить Джоковича. Знаю, что у него тоже много обязанностей (смеется), он много тренируется, ему нужен отдых, — сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

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