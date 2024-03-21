Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории: «В футболе есть Месси и Роналду, но никто не успевал за достижениями Новака» | Источник: Sports.Ru

— Слышали, что Россия пытается пригласить на этот матч Новака Джоковича?

— Честно, не слышал.

— Для вас он лучший сербский спортсмен? Или баскетболист Никола Йокич уже затмил его достижениями за последние годы?

— Йокич точно будет одним из лучших спортсменов в истории Сербии, но Новак — это не только лучший в истории страны, но, может быть, и в мире среди всех видов спорта. В футболе есть Месси и Роналду, но, думаю, что ни один спортсмен не успевал за теми достижениями, какие есть у Новака Джоковича.