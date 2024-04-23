Тайны мадридского удара: что ждет россиян на грунтовых супертурнирах | Источник: Известия

В Мадриде на грунте 23 апреля стартует теннисный супертурнир — в течение почти двух недель женщины будут играть в столице Испании на соревнованиях WTA 1000, а мужчины — на «Мастерсе». Естественно, особое внимание приковано к лидерам российского тенниса, которые в дебюте грунтового сезона, прямо скажем, не блеснули. С другой стороны, терять им в Мадриде особо нечего — в прошлом году здесь проявили себя только Вероника Кудерметова и Аслан Карацев, добравшиеся до полуфиналов.

Отдых после Монте-Карло

Естественно, основное внимание приковано к Медведеву. Даниил, как и планировал, пропустил турнир в Барселоне (его, кстати, выиграл норвежец Каспер Рууд в финале у Стефаноса Циципаса из Греции), поэтому отдыхал от турниров почти две недели после вылета в третьем круге в Монте-Карло от Хачанова. Тогда, напомним, во время своих игр с французом Гаэлем Монфисом и Кареном он жаловался на судейские ошибки, причем порой не сдерживал эмоций. В частности, в решающий момент матча с Хачановым судья на вышке даже оштрафовал Даниила на очко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241111&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев в прошлом неоднократно говорил о своей нелюбви к земляным кортам, однако в последнее время немного смягчил риторику. Во многом из-за победы на «Мастерсе» в Риме в 2023-м. Еще немаловажный факт: к тренерской команде Даниила присоединился специалист по грунту Жиль Симон.

— Симон, наверное, сильно отличается от других членов моей команды, и не только теннисных, — сказал «Известиям» Даниил Медведев. — Он очень много говорит, пытается объяснять. А я такой человек, что мне нужно объяснять не много, а точно, иначе начинаю думать о слишком многих вещах. В теннисе такое допускать нельзя. Поэтому работа непростая и для него, и для меня, и где-то надо идти друг другу навстречу. Жиль говорит очень много интересных вещей, старается привнести их в мою игру, обсуждая их с другим Жилем, Серварой. И пока всё идет хорошо. Посмотрим, как это будет работать.

На турнире в Риме в начале мая ему предстоит защищать титул и 1000 рейтинговых очков, но в Мадриде в прошлом сезоне он выступил куда менее удачно — в четвертом круге уступил соотечественнику Карацеву, заработав лишь 90 очков. Так что вполне способен превзойти тот результат, если, конечно, сумеет сохранить спокойствие на корте.

Результаты жеребьевки в целом для четвертой ракетки мира можно назвать положительными. Он начнет турнир с победителем матча австралийца Кристофера О’Коннелла и итальянца Маттео Арнальди. Из сеяных до четвертьфинала ему могут достаться американцы Себастьян Корда, Бен Шелтон и Александр Бублик из Казахстана, которых нельзя назвать большими мастерами грунтового тенниса. Затем, правда, возможен матч с Циципасом, но Стефанос наверняка подустал после недавних подвигов — титула в Монте-Карло и финала в Барселоне. К тому же в части сетки греческого теннисиста присутствует сам великий испанец Рафаэль Надаль, набирающий форму к «Ролан Гаррос».

Если всё сложится для Медведева идеально, то в полуфинале он идет на итальянца Янника Синнера или другого героя последних недель Рууда (титул в Барселоне, финал в Монте-Карло). А среди тех, кто попробует остановить Синнера, будет и Хачанов — с итальянцем он может сыграть в четвертом круге. В прошлом сезоне Карен в четвертьфинале в Мадриде уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Янник, кстати, посеян под первым номером в связи с отказом от участия серба Новака Джоковича.

Удастся ли прервать черную полосу

Рублев, проигравший четыре последних матча и восемь последних сетов подряд, явно пока не выбрался из психологического пике после скандальной дисквалификации в февральском полуфинале в Дубае против Бублика. После поражения на старте турнира в Монте-Карло (от австралийца Алексея Попырина 4:6, 4:6) он уступил и в своем первом матче и в Барселоне — американцу Брэндону Накашиме 4:6, 6:7. Хотя эпизодически показывал неплохой теннис.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241187&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Теннис сейчас очень сильно улучшился и подравнялся, — отметил в разговоре с «Известиями» Андрей Рублев. — Все играют на сумасшедшей скорости, все бьют с бешеной силой — что справа, что слева. Намного больше стало игроков, которые подают по 220 км/ч. Когда против таких выходишь — каждому можно проиграть и у каждого выиграть. От этого увеличивается конкуренция. Раньше были явно топовые игроки и большая разница между ними и всеми остальными. А сейчас возьмем, например, Сашу Бублика. Не помню, на каком месте в рейтинге он сейчас стоит, входит ли в двадцатку (на 18-м. — «Известия»), но помню, что в конце прошлого года он стоял то ли тридцатым, то ли даже сороковым. А уровень у него такой, что он на каком-нибудь харде в зале или на траве может спокойно обыграть любого топ-игрока. И таких полно — которые стоят где-то сороковыми-пятидесятыми, но могут выдать один матч, либо турнир, либо месяц, когда могут обыгрывать любого. Раньше представить себе такого было нельзя. Поэтому мне трудно сказать, к чему такое увеличение конкуренции приведет.

Для Андрея, опустившегося в рейтинге на восьмое место, очень важно выиграть хотя бы один-два матча для обретения уверенности. В прошлом сезоне в третьем круге в Мадриде он уступил Хачанову, на сей раз он начнет игрой с британцем Дэном Эвансом или квалифаером, а в случае успеха может встретиться в третьем круге с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, а в четвертом круге — с норвежцем Хольгером Руне. О возможном поединке в четвертьфинале с Алькарасом, который пропустил Монте-Карло и Барселону из-за проблем со здоровьем, говорить пока рано. Как и о перспективах Карацева, который возвращается на турниры впервые с начала января. Тогда, напомним, он получил тяжелую травму ноги в австралийском Брисбене. В первом круге Мадрида Аслан должен сыграть с венгром Фабианом Марожаном.

У женщин на WTA 1000 в Мадриде в посев попали сразу шесть россиянок: Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (15), Вероника Кудерметова (17), Анастасия Павлюченкова (20) и Анна Калинская (24). Само собой, приковывает к себе внимание и юная звездочка Мирра Андреева, в прошлом году сенсационно добравшаяся в Мадриде до четвертого круга и уступившая там только будущей чемпионке Арине Соболенко из Белоруссии. Сейчас Мирра, дошедшая на прошлой неделе во французском Руане до четвертьфинала, сыграет на старте с американкой Тейлор Таунсенд.

Впрочем, в число фаворитов россиянки не входят. В отличие от Елены Рыбакиной из Казахстана, выигравшей в минувшее воскресенье в немецком Штутгарте уже свой третий титул в сезоне. Причем на стадии полуфинала Елена обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. На сей раз Рыбакина и Свентек также могут выйти друг на друга в полуфинале. В другой половине сетки главными претендентками на путевку в финал считаются Соболенко и американка Кори Гауфф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241217&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг ATP от 22 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425…

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2080…

42 (38). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139…

48 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1041…

72 (69). Павел Котов (Россия) — 787.

Рейтинг WTA от 22 апреля

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 540 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7848.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7258.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6293.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313…

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2560.

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550…

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383…

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2161…

25 (26). Анна Калинская (Россия) — 1971…

39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1377…

43 (43). Мирра Андреева (Россия) — 1317…

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275…

61 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1079…

65 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1053…

97 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 748…

99 (96). Мария Тимофеева (Россия) — 745.