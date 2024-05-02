Мария Шарапова: думаю, Мирру Андрееву ждёт феноменальный год и блестящее будущее

«Я думаю, что Мирру Андрееву ждёт феноменальный год. Я немного следила за её матчами в 2023 году. Заметно, что она умеет серьёзно настраиваться на встречи. И у неё есть игра, которая подкрепляет этот настрой. Мне очень нравится её подход и чуткость к теннису. Думаю, её ждёт блестящее будущее», — сказала Шарапова в видео WTA, которое было опубликовано ранее.