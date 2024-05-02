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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Мария Шарапова: думаю, Мирру Андрееву ждёт феноменальный год и блестящее будущее

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова высоко оценила перспективы 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой (43-я ракетка мира) в текущем сезоне.

Мария Шарапова: думаю, Мирру Андрееву ждёт феноменальный год и блестящее будущее | Источник: Чемпионат.com

В интервью Шарапову спросили, кто, по её мнению, может стать прорывом 2024 года на уровне WTA.

«Я думаю, что Мирру Андрееву ждёт феноменальный год. Я немного следила за её матчами в 2023 году. Заметно, что она умеет серьёзно настраиваться на встречи. И у неё есть игра, которая подкрепляет этот настрой. Мне очень нравится её подход и чуткость к теннису. Думаю, её ждёт блестящее будущее», — сказала Шарапова в видео WTA, которое было опубликовано ранее.

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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