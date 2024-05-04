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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Андреевой: мне приятно работать с Миррой, она трудолюбива и готова принять помощь

Испанка Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, высказалась о сотрудничестве с 17-летней спортсменкой.

Тренер Андреевой: мне приятно работать с Миррой, она трудолюбива и готова принять помощь | Источник: Чемпионат.com

«Со стороны тренера мне больше всего нравится в Мирре то, что она отличный соперник, трудолюбивая, а ещё она очень внимательная. Она девушка, которая много слушает.

Помимо того, что мы хорошо ладим, мне очень приятно работать с ней на корте. Видно, что у неё очень хорошая база, так что теперь пришло время улучшать другие аспекты. Ей ещё есть куда расти, но это нужно делать со временем, иначе будет сложнее. На данный момент я вижу, что она трудолюбива и готова принять помощь. Она слушает меня и позволяет мне работать, а для меня это самое важное.

Конечно, она очень молода. Я вижу, что у неё всё хорошо, но никогда не знаешь, что принесёт будущее. Если она продолжит в том же духе, она добьётся больших успехов, станет одной из лучших теннисисток в мире. Теперь ей нужно работать, что она и делает с самого первого дня. Ей действительно нравится то, что она делает. Мирра наслаждается тем, что делает на корте. Она выглядит счастливой, всегда дарит вам улыбку, когда играет и когда тренируется. Это уже многого стоит», — приводит слова тренера портал Punto de Break.

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