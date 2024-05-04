«Всё идёт наперекосяк». Мирра Андреева рассказала, почему не любит тренироваться с сестрой

Касаткина: ты рассказывала, что с сестрой тренироваться не любишь, а в парном разряде играть — наоборот.

Андреева: да, пару просто зашибись. Но тренироваться не люблю, потому что я начинаю за неё переживать. Когда у неё что-то не получается, я начинаю думать, как ей помочь. Начинаю думать про неё. А когда у меня не получается, она начинает думать про меня. И всё идёт наперекосяк. Ничего не получается. Когда же мы играем в паре и, например, у меня что-то не получается, она находит правильные слова, но при этом не сюсюкается со мной.

Касаткина: ну правильно, ты её скосить можешь (смеётся).

Андреева: да, она жалуется. Я ей руку на плечи кладу, а у неё потом синяки появляются. Но при этом ментально она умеет меня продавливать.

Касаткина: просто абьюз какой-то…

Андреева: (ирония) ага, у меня абьюз со стороны Эрики, со стороны мамы, со стороны папы. Просто ужас. Я живу в абьюзивной семье. Мне сложно (смеётся).