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14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Соболенко Дубров рассказал, как Арина переживает период после смерти Кольцова

Тренер второй ракетки мира Арины Соболенко Антон Дубров рассказал, как его подопечная переживает период после смерти Константина Кольцова, с которым несколько лет состояла в отношениях.

Тренер Соболенко Дубров рассказал, как Арина переживает период после смерти Кольцова | Источник: Чемпионат.com

«Это непросто, потому что она прошла через очень тяжёлое событие. Конечно, трудно отделить это от тенниса, но в то же время идея заключалась в том, чтобы попытаться отодвинуть это на второй план и сосредоточиться на игре, которая может стать лекарством.

Когда ты выходишь на корт и знаешь, что делать, даже если ты расстроен, зол, это может дать тебе ощущение исцеления. Нахождение на корте — это как лекарство. Через что бы вы ни проходили в жизни, главное — делайте простые вещи, двигайтесь. Ходите в походы, катайтесь на велосипеде, плавайте… Тело и разум всегда связаны. Мы в коллективе стараемся поддержать Арину и сделать всё возможное, чтобы она могла сосредоточиться на том, что ей нужно делать. Она ещё не на 100% восстановилась, но ей уже гораздо лучше», — приводит слова Дуброва L'Equipe.

Напомним, 19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Согласно полицейскому отчёту, опубликованному в иностранных СМИ, Кольцов покончил с собой.

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