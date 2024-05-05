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20:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Свентек — о победе над Соболенко: «Думала о том, что через подобное проходил Надаль»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над Ариной Соболенко в финале турнира в Мадриде.

Источник: Reuters

Представительница Польши обыграла спортсменку из Белоруссии со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

«По ходу третьего сета я стала лучше чувствовать себя психологически. Если честно, в том числе думала о том, что несколько таких матчей было у Надаля. Я помню, как он играл с Медведевым в Австралии, и что-то переключилось. Со мной произошло нечто подобное. Я не уверена, что все было именно так, потому что не обсуждала это с ним, но у меня такое ощущение. Это дало мне надежду», — приводит слова Свентек Punto de Break.

Победа в Мадриде стала для 22-летней Свентек 20-й на турнирах уровня WTA в одиночном разряде.

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