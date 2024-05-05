Свентек — о победе над Соболенко: «Думала о том, что через подобное проходил Надаль»

«По ходу третьего сета я стала лучше чувствовать себя психологически. Если честно, в том числе думала о том, что несколько таких матчей было у Надаля. Я помню, как он играл с Медведевым в Австралии, и что-то переключилось. Со мной произошло нечто подобное. Я не уверена, что все было именно так, потому что не обсуждала это с ним, но у меня такое ощущение. Это дало мне надежду», — приводит слова Свентек Punto de Break.