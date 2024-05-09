Арина Соболенко: Невозможно выиграть всё, иногда приходится проигрывать

"Всё же мне немного тяжело. В последний раз я бросила ракетку — вот мой уровень эмоциональности. Я кинула её один раз, а потом успокоилась. В детстве я и плакала, и расстраивалась. Тогда я испытывала много эмоций. Но научилась тому, что прошлое — всего лишь момент. Да, сейчас я проигрываю, но у меня есть тысячи возможностей выиграть. Это просто этап. Надо принять поражение, двигаться дальше и постараться быть лучше в следующий раз.