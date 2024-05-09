Потапова вышла во второй круг турнира в Риме
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова стала участницей второго раунда турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова стала участницей второго раунда турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.
В матче первого круга Потапова нанесла поражение китаянке Ван Сиюй со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась полтора часа.
Следующей соперницей Потаповой станет теннисистка из Латвии Елена Остапенко (9-й номер посева).