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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова вышла во второй круг турнира в Риме

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова стала участницей второго раунда турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.

Источник: Reuters

В матче первого круга Потапова нанесла поражение китаянке Ван Сиюй со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась полтора часа.

Следующей соперницей Потаповой станет теннисистка из Латвии Елена Остапенко (9-й номер посева).

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