Волейболисты «Строителя» одержали вторую победу в сезоне российской Суперлиги

В заключительном матче уходящего года подопечные Олега Микановича во Дворце спорта «Уручье» принимали «Нову» из Новокуйбышевска. На старте встречи соперники обменялись выигранными сетами (25:22 и 18:25), в третьем отрезке сильнее снова были хозяева — 25:22. Самой упорной в матче выдалась четвертая партия: команды доигрались до счета 25:25, но два следующих розыгрыша остались за минчанами. В итоге 3:1 по сетам и вторая победа «Строителя» в 13-ти матчах сезона.