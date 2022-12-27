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17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» одержали вторую победу в сезоне российской Суперлиги

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный «Строитель» одержал вторую победу в текущем сезоне мужского чемпионата России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном матче уходящего года подопечные Олега Микановича во Дворце спорта «Уручье» принимали «Нову» из Новокуйбышевска. На старте встречи соперники обменялись выигранными сетами (25:22 и 18:25), в третьем отрезке сильнее снова были хозяева — 25:22. Самой упорной в матче выдалась четвертая партия: команды доигрались до счета 25:25, но два следующих розыгрыша остались за минчанами. В итоге 3:1 по сетам и вторая победа «Строителя» в 13-ти матчах сезона.

Благодаря этому успеху белорусский клуб выбрался с последней 16-й позиции в таблице российской Суперлиги, обойдя как раз «Нову». Теперь у минчан 7 баллов и 15-я строчка, отставание от проходного в плей-офф 12-го места составляет всего три очка. Следующий матч в чемпионате России игроки «Строителя» проведут 4 января на выезде против нижневартовского клуба «Югра-Самотлор», который опережает белорусов на один балл.

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