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6 марта, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» проиграли «Факелу» в матче российской Суперлиги

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата мужской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Шахтер"

В среду подопечные Виктора Бекши гостили в Новом Уренгое у местного «Факела». Коллективы уже долгое время соседствуют в турнирной таблице, «Факел» до матча шел девятым, «Шахтер» — вслед за ним. Равный по отношению друг к другу статус соперников подтвердила упорная борьба на площадке — в каждой из трех первых партий команды разделяли максимум три очка. Стартовый сет забрали солигорчане (25:22), в двух следующих сильнее были хозяева (25:23 и 25:22). Немного попроще «горнякам» было в четвертом отрезке, который окончился в пользу нашего клуба — 25:19. Исход встречи решился в пятой партии, где удача была все же на стороне волейболистов из Нового Уренгоя — 15:11, и итоговые 3:2 по сетам.

Таким образом, «Шахтер» остался на десятой строчке таблицы среди 16 команд. В активе солигорчан 40 очков после 28 матчей. Это поражение стало для белорусов четвертым в пяти последних играх. Ранее наши волейболисты впервые за все время выступлений в Суперлиге гарантировали себе попадание в квалификационный раунд плей-офф турнира. До окончания регулярного чемпионата «горнякам» осталось провести два поединка: 12 марта «Шахтер» на выезде встретится с «Новой» из Самарской области, а 16 марта во Дворце спорта «Уручье» примет нижегородский АСК.

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