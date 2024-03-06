Волейболисты «Шахтера» проиграли «Факелу» в матче российской Суперлиги

В среду подопечные Виктора Бекши гостили в Новом Уренгое у местного «Факела». Коллективы уже долгое время соседствуют в турнирной таблице, «Факел» до матча шел девятым, «Шахтер» — вслед за ним. Равный по отношению друг к другу статус соперников подтвердила упорная борьба на площадке — в каждой из трех первых партий команды разделяли максимум три очка. Стартовый сет забрали солигорчане (25:22), в двух следующих сильнее были хозяева (25:23 и 25:22). Немного попроще «горнякам» было в четвертом отрезке, который окончился в пользу нашего клуба — 25:19. Исход встречи решился в пятой партии, где удача была все же на стороне волейболистов из Нового Уренгоя — 15:11, и итоговые 3:2 по сетам.



Таким образом, «Шахтер» остался на десятой строчке таблицы среди 16 команд. В активе солигорчан 40 очков после 28 матчей. Это поражение стало для белорусов четвертым в пяти последних играх. Ранее наши волейболисты впервые за все время выступлений в Суперлиге гарантировали себе попадание в квалификационный раунд плей-офф турнира. До окончания регулярного чемпионата «горнякам» осталось провести два поединка: 12 марта «Шахтер» на выезде встретится с «Новой» из Самарской области, а 16 марта во Дворце спорта «Уручье» примет нижегородский АСК.