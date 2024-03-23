Домашний матч «Шахтера» в плей-офф волейбольной Суперлиги перенесен на 27 марта

В воскресенье должны были состояться четыре матча плей-офф в мужской российской Суперлиге. Всероссийская федерация волейбола приняла решение перенести эти встречи на более поздний срок из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Таким образом, ответная встреча солигорского «Шахтера» в квалификационном раунде плей-офф против красноярского «Енисея» пройдет во Дворце спорта «Уручье» 27 марта, начало в 19.00. В пресс-службе «горняков» подчеркнули, что клуб полностью поддерживает решение директората ВФВ.



Первый матч «Шахтера» и «Енисея» состоялся 21 марта в Красноярске и закончился победой хозяев — 3:1. Для того чтобы сохранить шансы на проход дальше, в среду нашим волейболистам необходимо выигрывать со счетом 3:0 либо 3:1. В таком случае будет назначен «золотой сет» до 15 очков, который и определит обладателя путевки в четвертьфинал Суперлиги. Победа солигорчан со счетом 3:2 и любое поражение завершат сезон для белорусского клуба.