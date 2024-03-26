«Повреждение “Белгород-Арены” — ерунда, учитывая, как страдает город». Тарас Хтей — о жизни в постоянной опасности | Источник: Спорт-Экспресс

Новости об обстрелах Белгородской области ежедневно попадают в информационное пространство, а последние полтора месяца все особенно напряженно, рассказывает «СЭ» легенда российского волейбола Тарас Хтей. Олимпийский чемпион, вице-чемпион мира, обладатель Кубка мира остается в городе, несмотря на тяжелую ситуацию, но отмечает, что жителям региона становится все сложнее.

Сложно с моральной точки зрения

— В последнее время из Белгорода поступают новости об ударах по жилым районам. Вы находитесь в городе? Как на вас это влияет?

— Безусловно, жителям Белгорода и всей нашей области очень тяжело. Постоянно бегаем в цокольные этажи своих домов. У всех скачаны мобильные приложения, следим за каналами, которые оповещают о воздушной тревоге. После поступления сигналов есть буквально 15−20 секунд, чтобы выбежать из квартиры и спрятаться в подвал. Ситуация очень нервозная. Это порядком поднадоело. Верим, что федеральные власти, руководство нашей страны, обратят повышенное внимание на нашу область и постараются отодвинуть линию соприкосновения.

— То есть вы постоянно живете с ощущением опасности?

— Да. Падают осколки, поражающие элементы от ракет, которые сбивает ПВО. Много повреждений больниц, школ, детский садов, жилых домов. Гибнут люди. Хотя сегодня, 25 марта, обстрелов нет. Непривычная тишина и спокойствие. Но мы боимся представить, что будет дальше. Как бы после затишья нас не стали атаковать с удвоенной силой. Ладно у нашего поколения, у молодежи, есть силы держаться. А вот возрастным жителям области не позавидуешь. Нашим родителям тяжело постоянно бегать в подвал. Плюс сложно с моральной точки зрения. Все-таки это продолжается больше двух лет, а последние полтора месяца — особенно интенсивно.

Белгород — территория спорта и здоровья

— Город опустел?

— Большой отток населения. В основном уезжают в Воронеж, кто может себе это позволить — в Москву. Но мы выживаем, хотя это непросто.

— Прочитал, что в Белгороде закрываются точки общепита и магазины.

— Малому и среднему бизнесу сейчас сложно. Особенно ресторанам, кафе, барам, кофейням, пекарням, гостиницам… Бюджетники, работники социальной сферы все-таки продолжают получать выплаты, а в отношении бизнесменов нужно принимать какие-то меры. Им надо платить зарплаты сотрудникам, налоги, в том числе земельные и кадастровые… А с чего их платить, если все на стопе. Думаю, в этом направлении стоит ввести поблажки для нашего региона. У людей закончились средства, а если и были какие-то накопления, то они пошли на поддержку СВО. Начинаем жить в минус. Можно сказать, что это крик о помощи. Чтобы нам сделали льготы по налогам. Мы их заслужили кровью, в прямом смысле. А тут еще произошел чудовищный теракт в Москве. Хотел бы принести глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле» и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ни разу не был на матчах «Белогорья» в Туле

— Пострадала от обстрелов и «Белгород-Арена»…

— Нашей арене досталось прилично. Очень много поражающих элементов от ракеты попало в стеклянный фасад. Насколько мне известно, эти элементы приобретались за рубежом, поэтому, учитывая санкции и проблемы с логистикой, заменить их будет непросто. Но по большому счету это ерунда, учитывая, как страдают город, область, жители от ежедневных инцидентов. Представьте себе, сейчас в день происходит по 100−130 обстрелов…

— Наверняка победы «Белогорья» помогают хоть на какое-то время отвлечься от напряженной обстановки…

— Да, парни радуют, но основные игры ждут нас в плей-офф. Регулярку прошли здорово, посмотрим, кто станет соперником «Белогорья» по четвертьфиналу. Как говорится, любой танец запоминается его концовкой.

— С чем связано преображение команды по сравнению с прошлым сезоном?

— Здорово влился в команду китаец Чжан Цзинъинь. Добавил и на блоке, и на подаче. Вытащил несколько важных игр, особенно после Нового года, когда у команды началась победная серия.

Источник: ВК «Белогорье»

— Здорово выступает и марокканец Мохамед Аль Хачдади.

— Он пришел в команду, когда я был спортивным директором. Непосредственно участвовал в его переходе. Мохамед на тот момент стал лучшим игроком чемпионата Польши, так что пришлось за него побороться. И он оправдал наши ожидания. Здорово провел прошлый чемпионат России, блистает в этом сезоне. Он лидер команды, основной забойщик, от него зависит весь рисунок игры команды.

— Вы часто посещаете домашние матчи команды в Туле?

— Если честно, не был ни на одной игре в Туле. Даже не знаю, где там находится арена. Я отошел от управления клубом, сейчас всем руководит Сергей Тетюхин. Не знаю, с чем это связано, но он, видимо, не захотел видеть меня в команде. Так у нас получилось. Но если мне дадут билет, то я с удовольствием приеду. Посмотрю вживую, как играют ребята.