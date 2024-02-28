Сближение или формальность? Что означает перенос ЧЕ по водным видам спорта в Казани на 2028 год | Источник: Спорт-Экспресс

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани, отметил во вторник, 27 февраля, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Изначально континентальное первенство должно было пройти в столице Татарстана в 2024 году. European Aquatics вместо полной отмены соревнований на территории России предложила перенести действие договора на 2028 год. Почему оттягивается решение об отъеме у России проведения ЧЕ и может ли это говорить о потеплении отношений с европейскими спортивными чиновниками, — в материале «СЭ».

Тяжело без России

Казань сильно ощущает санкции и международную изоляцию в спорте. Со времен универсиады-2013 казанцы привыкли видеть у себя дома как минимум раз в месяц какой-нибудь ЧМ или на худой конец ЧЕ. По водным видам спорта так точно. Экс-глава FINA Хулио Магилоне признавался, что бывал в столице Татарстане чаще, чем у себя дома, и уже разбирался в сортах татарского чая и составе эчпочмака не хуже местных. Для того чтобы проводить международные турниры пачками, здесь даже есть своя дирекция спортивных проектов, которая курирует все крупные старты. Первым ударом стала пандемия, которая сильно сузила окно возможностей. И вроде бы только мир оправился от санитарных потрясений, как на российский спорт были наложены беспрецедентные санкции.

Хотя до 2022 года Казань называли столицей водных видов спорта в Восточной Европе. Город принимал у себя чемпионат мира-2015, с 2018-го по 2021-й здесь проходили этапы Кубка мира, а в 2021 году — чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Также в 2020 году в Татарстане стал базироваться международный лагерь Международной федерации водных видов спорта для подготовки спортсменов из развивающихся стран.

В 2024 году Казань должна была принять чемпионат Европы, а через год повторно провести чемпионат мира по водным видам спорта. Под эти планы городские власти готовились к строительству уникального центра по хай-дайвингу — единственной в мире круглогодичной вышки на 27 метров под закрытой крышей и большой мультиспортивной арены. После того как Казань лишили турнира, планы пришлось отложить (министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов считает, что ЧМ в Казани может пройти в 2031 году). Тем не менее существующий с 2013 года ДВВС полностью оправдывает все мировые стандарты и готов хоть сейчас принять соревнование любого уровня.

Чемпионат Европы-2024 в России тоже не состоится, но есть надежда, что лучшие пловцы континента приедут в Казань в 2028 году. Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а затем и министр спорта Татарстана Владимир Леонов подчеркнули, что European Aquatics предложила перенести чемпионат Европы в Казани с 2024 на 2028 год.

«Россия известна тем, что в отличие от очень многих стран мы можем провести любой турнир прямо сейчас, — отметил “СЭ” известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Это касается и плавания, и футбола, и биатлона. У нас все готовы, мы даже на это деньги найдем. Но говорить о том, что будете через четыре года… Казань должна была проводить чемпионат мира по водным видам спорта. Этого не произошло. Мы лишились ЧМ по волейболу и многих других крупных спортивных событий. Я бы сейчас не торопился радоваться. Европейская федерация предложила провести чемпионат в России. Значит, они понимают, что без России европейскому плаванию будет, мягко говоря, тяжеловато. Поэтому спасибо им большое».

Колоссальный рынок

В Госдуме назвали предложение European Aquatics провести чемпионат Европы-2028 в Казани хорошим знаком. Об этом «СЭ» рассказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Я знаю, что Владимир Сальников находится в постоянном контакте с международной федерацией и со своими коллегами из других стран. Если коллеги из Европейской федерации готовы обсуждать вопрос о проведении чемпионата Европы в России, то это хороший знак, — подчеркнул политик. — Думаю, что все не так легко, как можно прочитать в информационной ленте. До сих пор действуют рекомендации МОК не проводить соревнования на территории России. Но 2028 год еще очень далеко, и рекомендации МОК могут изменить. Международная федерация также может изменить свое отношение к России».

Также Свищев считает, что World Aquatics не хочет терять контакт с Россией.

«Все прекрасно знают, как проходил чемпионат мира по водным видам спорта в Казани, — добавил депутат. — Это было грандиозное мероприятие. Все отметили его как лучшее событие в водных видах спорта. Думаю, международная федерация не хочет терять контакт с Россией, потому что это колоссальный рынок. Для любого вида спорта Россия — это большой рынок. Конечно, если есть возможность провести соревнования, то это будет круто, но сложно».